Quartiere che vai (pessime) abitudini che trovi… Ecco cosa ho trovato in un pomeriggio di gennaio in tre distinti quartieri della città, molto vicini tra loro, nella zona compresa tra Via della Lirica, Via Larderello, Via Valitutti… Se fosse possibile rimarcherei il fatto che nonostante Hera metta a disposizione dei cittadini a titolo gratuito sia isole ecologiche, sia recipienti di raccolta comune degli olii alimentari esausti sia un servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti speciali tra cui, ingombranti e pericolosi ed inquinanti, molti cittadini continuano a provocare degrado ambientale mettendo a repentaglio la salubrità dell’ambiente. Ricordo per esempio che gli acidi liberati da una batteria abbandonata possono nuocere gravemente anche a bambini e animali che incautamente possono venirci a contatto.

C. D. P. – Ravenna