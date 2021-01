ALICE IN WONDERLAND / Feste di compleanno col botto, il citofono di Salvini, la santabarbara del centrodestra e la barca di De Falco, “tutti a bordo, cazzo!”

Buon venerdì amiche e amici e ben ritrovati al nostro consueto appuntamento settimanale dedicato al mondo dei social. Ecco le chicche che ho selezionato per voi dai meandri de web.

1 – Quelle belle feste di compleanno con il botto da 400 euro

Non possiamo non cominciare dai furbetti delle festicciole. Una ventina di persone ha organizzato una festa di compleanno in un Hotel di Milano Marittima, ma sono stati “tanati” e si sono beccati tutti, proprietario dell’Hotel compreso, una multa di 400 euro. Tana anche per i furbetti che in un bar tabacchi sulla Ravegnana a Ravenna: dopo l’orario di chiusura, avevano allestito una festicciola sempre di compleanno. Gli è andata male: in seguito alla segnalazione per rumori sospetti, anche per loro è scattata la salata sanzione per violazione della normative anti-Covid. Al titolare del bar sono stati imposti anche 5 giorni di chiusura. Il brivido della trasgressione è costato caro alle due allegre brigate. E tutto sommato è giusto così. Inflessibili. Del resto, pensate cosa succederebbe se tutti ci mettessimo a organizzare festicciole o cene tra amici… sarebbero stupendi inviti a nozze per il virus. E gli sforzi che tutti stiamo facendo per rispettare le norme anti-Covid e uscire da questo incubo andrebbero a farsi friggere. Speriamo che almeno a suon di sanzioni e multe anche gli irriducibili del “faccio come mi pare” mettano un po’ di sale in zucca, se non per coscienza civica almeno per paura di dover mettere mano al portafoglio. Se non ce la facciamo con le buone, dobbiamo usare le cattive maniere. Nella terra dei furbi, bando ai furbetti dunque… la vedo dura, ma almeno proviamoci.

La famosa citofonata di Salvini al Pilastro (foto Il Fatto Quotidiano)

2 – Citofonare Salvini e Morrone

La nostra seconda pillola è per il citofonaro Salvini. Vi ricordate, era circa un anno fa, l’episodio di Salvini che citofonò davanti alle telecamere a casa di un ragazzo minorenne chiedendogli “scusi lei spaccia?” Per questa performance di alto profilo istituzionale il leader della Lega fu duramente (e giustamente) criticato e preso in giro da mezzo mondo. Accadeva nel quartiere Pilastro a Bologna. Alcuni dicono che perse così l’Emilia-Romagna. Esagerati. Questo affaire però è tornato alla ribalta delle cronache in seguito alla notizia uscita in questi giorni riguardante l’arresto dei genitori del ragazzo “citofonato”, accusati di spaccio di stupefacenti e possesso di soldi falsi e armi. Per molti questo equivale a una riabilitazione della condotta di Salvini che alla fine “aveva ragione”. Ma i due eventi non hanno connessione, se non altro perché le colpe dei padri non ricadono sui figli. Come investigatore Salvini non vale granché, aveva sbagliato bersaglio. Per stare in punta di legge, la famosa citofonata fu una violazione della privacy e del principio di presunzione di innocenza… roba da niente. L’epic fail resta però tale indipendentemente dai nuovi sviluppi legali che coinvolgono la famiglia del giovane, che venne esposto alla gogna pubblica e sacrificato sull’altare dello “sbattere il mostro in prima pagina”. Anche il capo della Lega di Romagna Jacopo Morrone nella sua bacheca in riferimento a questo episodio si compiace perché alla fine “Salvini aveva ragione”. Ma lui che è avvocato dovrebbe sapere che solo la magistratura può inquisire un cittadino, i politici devono fare altro. Forse quando al corso di diritto penale spiegavano questo concetto, l’onorevole Morrone stava citofonando a Salvini: “Matteo vieni giù, facciamo sega.”

3 – L’indimenticabile estate del 2016 e la santabarbara del centrodestra

Al numero tre non può mancare il centro destra di Ravenna che si prepara alle amministrative: tutti insieme appassionatamente? Intanto si è costituito ufficialmente un comitato o gruppo di lavoro composto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lista per Ravenna, cioè sono ripartiti da dove si erano lasciati nell’estate del 2016, quando Alberghini perse al ballottaggio contro de Pascale, ma andò vicino alla vittoria. L’indimenticabile estate del 2016: allora il centrodestra sognò l’impossibile e anche l’assalto al cielo pareva lì, a portata di mano. Sfumò per… tante cause e le scorie tossiche sono ancora in circolo. Il gruppo ad ogni modo deve trovare una linea politica condivisa, allargare la coalizione ad altre liste civiche e scegliere il candidato sindaco da contrapporre a Michele de Pascale nelle prossime amministrative. Un vasto programma direbbe Charles De Gaulle. Difficile l’apertura ad altri civici e l’allargamento, visto anche lo stato dei rapporti non proprio idilliaci per esempio fra Ancisi, Ancarani, Gardin e Alberghini da una parte e Verlicchi – Bucci dall’altra. Per ora sono usciti anche un paio di nomi dati come “papabili” per fare il candidato Sindaco, tra gli altri quelli del ticket Alberto Ancarani e Nicola Pompignoli, giovane leghista emergente, ma potrebbe essere solo fumo negli occhi: di solito si buttano là dei nomi per depistare e bruciare candidature. La capogruppo della Lega in Consiglio comunale Samantha Gardin in un’intervista ha aperto le porte anche alla lista civica CambieRà, mentre è molto perplessa su La Pigna, dati i trascorsi burrascosi fra lei e la Verlicchi. Ma è Jacopo Morrone a tirare le fila per la Lega a Ravenna e quindi il pallino ce l’ha lui in mano e vedremo come lo userà. Presto sapremo se la ricognizione fra i civici di cui si è incaricato, avrà dato un qualche sito. L’impressione è che il centrodestra sia una santabarbara più che un’armata: un cerino ed esplode!

Gregorio Maria De Falco (foto Il Fatto Quotidiano)

4 – Tornate tutti a bordo del Conte ter, cazzo!

De Falco è salito a bordo! Si è costituito al Senato il gruppo di responsabili di centro, sostenitori di un reincarico a Conte. Dovrebbero essere il nucleo embrionale della cosiddetta “quarta gamba” a sostegno di un Conte ter: al momento è solo uno dei possibili esiti della crisi di governo in corso. L’appello ai responsabili e agli europeisti per dare un Governo al paese in questa fase drammatica ha una sua nobiltà, invece occorre stendere un velo pietoso su certe trattative in corso. Come ricordiamo tutti, Gregorio Maria De Falco divenne una star per la telefonata che fece a Schettino durante il naufragio della Concordia, intimando al Capitano (per nulla coraggioso): “Adesso lei torna indietro, Schettino torni a bordo, cazzo!” Il suo percorso politico l’ha visto prima deputato del Movimento 5 Stelle, poi ha aderito al Gruppo misto, ora è stato “rispolverato” per guidare la pattuglia di salvataggio dei “responsabili” o “costruttori” per cercare di salvare un’altra barca che rischia di affondare, cioè il governo guidato da Conte. Sulla scialuppa di De Falco c’è anche chi è salito la sera salvo poi scendere la mattina dopo, come l’onorevole Luigi Vitale di Forza Italia… Silvio Berlusconi e Matteo Salvini però gli hanno fatto cambiare idea nel mezzo della notte. Una telefonata hard?! Chissà cosa gli hanno detto per tenerlo sveglio e farlo ritornare sui suoi passi? Intanto la barca Italia è ancora incagliata. E siamo tutti a bordo, cazzo!

5 – In giro per il mondo con Baldini, in cucina con Ronconi

Vorrei chiudere con nuove rubriche da non perdere. Eraldo Baldini inaugura oggi su questi canali la rubrica “Romagna e Romagnoli nel mondo” in cui si narra dei romagnoli che nel corso della storia hanno lasciato importanti impronte altrove, lasciando un segno con le loro imprese e avventure. Parlerà dei luoghi nel mondo che hanno un particolare collegamento con la nostra terra. Lo sapevate che negli Stati Uniti ci sono 14 città che si chiamano Ravenna? Non voglio spoilerarvi nulla quindi il mio consiglio è di leggere questa nuova rubrica su Ravennanotizie, dal mio canto quando mi ricapiterà di poter chiamare “collega” un mito vivente come Baldini? Beh, in questo caso siamo colleghi di “rubriche”! Anche Nevio Ronconi ha debuttato con la sua rubrica di cucina, nella prima puntata ci ha svelato come preparare gli spaghetti aglio olio e peperoncino, un classico della cucina italiana rivisitato con originalità. Non perdetevi le prossime ricette. Io ve l’avevo detto in tempi non sospetti che Ronconi prima o poi ce lo ritroveremo a MasterChef, questa sua rubrica è un altro passo in questa direzione!

Per questa settimana è tutto, vi do appuntamento al prossimo venerdì, stesso posto stessa ora!