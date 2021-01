L’Emilia-Romagna torna zona gialla, non da domenica ma solo da lunedì 1 febbraio: ecco cosa è previsto

Contrariamente a quanto annunciato da tutte le agenzie di stampa – anche noi avevamo parlato di domenica – entreranno in vigore lunedì 1 febbraio e non domenica 31 gennaio le ordinanze del ministro della Salute sulle nuove zone. Sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’apposita cabina di regia, come annunciato e sperato, l’Emilia-Romagna torna da lunedì in zona gialla. Ecco sintetizzate le principali misure valide in tutta Italia e nella nostra Regione in zona gialla.

LE MISURE IN VIGORE

FINO AL 15 FEBBRAIO

VIETATI GLI SPOSTAMENTI TRA REGIONI – Divieto di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute (è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione).

FINO AL 5 MARZO

SPOSTAMENTI VIETATI DALLE 22 ALLE 5 – Dalle 22 alle 5 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

SPOSTAMENTI VERSO ALTRE ABITAZIONI – È consentito, una sola volta al giorno, tra le 5 e le 22, spostarsi verso un’altra abitazione privata, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nella stessa. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire in area gialla all’interno della stessa regione, in area arancione e in area rossa all’interno dello stesso comune, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti (qualora infatti la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale – area arancione – sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia).

MISURE SPECIFICHE PER L’AREA GIALLA

PALESTRE E PISCINE, TEATRI E CINEMA – Le attività e gli spettacoli restano sospesi.

ESERCIZI COMMERCIALI – Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno di centri, gallerie e parchi commerciali e altre strutture a essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.

SERVIZI DI RISTORAZIONE – È possibile consumare cibi e bevande all’interno di bar e ristoranti dalle 5 alle 18. Negli stessi orari è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. La vendita con asporto è possibile anche dalle 18 alle 22, ma è vietata in tali orari ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario.

MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA – I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura possono essere aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, con modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti-Covid.