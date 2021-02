La pandemia non ferma la racconta fondi di AIL Ravenna. La BCC dona 5 mila euro per l’assistenza domiciliare pediatrica

Nonostante la pandemia, gli sforzi di AIL Ravenna per raccogliere fondi a sostegno delle attività dell’Associazione non si sono fermati. Le manifestazioni pubbliche hanno visto, naturalmente, una minor partecipazione, non di meno i risultati ottenuti sono stati notevoli.

“Per incrementare la raccolta fondi ci si è attivati con strumenti online o sensibilizzando le Aziende e gli Enti del territorio” spiegano dall’AIL Ravenna.

A questo appello ha risposto positivamente la direzione de LA BCC ravennate, forlivese e imolese che ha donato l’importo di 5 mila euro a favore dei progetti di AIL Ravenna, in particolare quelli rivolti all’assistenza domiciliare pediatrica, sia infermieristica che psico-pedagogica.

“Questi ultimi due progetti sono particolarmente sentiti dalla comunità per il sostegno che danno alle famiglie con bambini affetti da patologie onco-ematologiche – proseguono dall’associazione -. Il maggiore sforzo è destinato per il Servizio di Assistenza Medica Domiciliare, attivo fin dal 2014 e implementato dal 2018 con due psicologhe a domicilio, sia per il paziente che per i familiari”.

“Inoltre, parte dei fondi raccolti vengono utilizzati per sostenere il GIMEMA di Roma, il più importante Centro Nazionale di Ricerca Ematologica tramite le quali AIL Ravenna potrà continuare la propria attività di sostegno ai pazienti ematologici della provincia di Ravenna – concludono – . Ci auguriamo che l’esempio della BCC possa essere uno stimolo anche per altre Aziende che vogliano impegnarsi sul territorio della provincia di Ravenna e contribuire a migliorare le condizioni dei pazienti onco-ematologici”.