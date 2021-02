Ravenna, Dradi (Preside dello Scientifico): la nostra è una scuola inclusiva, il problema degli spazi aggiuntivi sarà risolto

Con una nota il Preside del Liceo Scientifico di Ravenna Gianluca Dradi chiarisce la vicenda dei criteri di accettazione delle iscrizioni al Liceo Scientifico di Ravenna in presenza di una domanda che eccede la possibilità di posti per accogliere tutti gli studenti che lo richiedono. E fornisce una notizia importante: “da un’odierna interlocuzione con la Provincia posso affermare di aver ricevuto la rassicurazione che il problema degli spazi aggiuntivi sarà risolto”.

“Ringrazio la vostra lettrice che mi dà occasione per precisare alcune cose. In primo luogo che il nostro impegno per una scuola inclusiva è attestato da alcuni dati oggettivi: – afferma Dradi – la percentuale molto bassa di “bocciature”; l’organizzazione di corsi pomeridiani di recupero, durante tutto l’anno, per Matematica e Fisica (che costituiscono le discipline più “ostiche” per gli studenti); la realizzazione di altre e varie iniziative di sostegno per gli studenti: pausa didattica, “peer education” (studenti che assistono altri), progetto di accoglienza in entrata (arricchito dalla presenza di “tutor del benessere” cioè altri studenti appositamente formati), sportello di ascolto psicologico, “progetto ponte” per studenti con disabilità, ecc… Inoltre sarei pronto a scommettere che, intervistando uno qualunque dei miei oltre 1.200 studenti, si potrebbe verificare come il clima che si respira dentro la scuola – al di là della difficoltà oggettiva di alcune materie e dell’impegno richiesto agli alunni – è improntato al rispetto, al coinvolgimento attivo, alla solidarietà.”

“Ciò premesso vengo al tema dei criteri: è il Ministero che, in apposita circolare, chiede alle scuole di “individuare il numero massimo di iscrizioni che potranno essere accolte, in ragione delle risorse di organico nonché del numero e della capienza delle aule e degli spazi disponibili”. A tal fine viene quindi richiesto di individuare e pubblicizzare dei criteri di precedenza nelle ammissioni, da utilizzarsi solo nel caso di domande di iscrizione eccedenti la possibilità di accoglienza. – continua il Preside – Noi abbiamo individuato, in ordine di importanza, i seguenti: eventuali “bocciati” che si reiscrivono, alunni con certificazione di integrazione scolastica, voto medio della pagella del primo trimestre o quadrimestre dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. Quest’ultimo criterio che, pur nella sua inevitabile imperfezione, costituisce un indice dell’impegno riversato negli studi, nelle nostre intenzioni serve a scongiurare fallimenti nel successo formativo di quegli studenti che si iscrivono senza aver adeguatamente considerato ciò che io spiego sempre negli open day, ossia che il percorso del liceo scientifico può essere affrontato con successo solo se si ha la forza di volontà per impegnarsi ogni pomeriggio con alcune ore di studio individuale.”

“Sinceramente, posto che dei criteri devono essere formulati, non riesco a trovarne altri di significativi, non apparendomi tali quelli che fan riferimento alla frequenza dell’istituto da parte di un fratello/sorella o la semplice estrazione a sorte. Concludo tuttavia con una notizia rasserenante: da un’odierna interlocuzione con la Provincia (che ha la competenza in tema di edilizia scolastica) posso affermare di aver ricevuto la rassicurazione che il problema degli spazi aggiuntivi sarà risolto” conclude Gianluca Dradi.