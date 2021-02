ALICE IN WONDERLAND / Danzando con Teodora e insultando Selvaggia, il finto de Pascale e Laura incazzata, a tutto web

Bentornati care amiche e amici, tanta carne al fuoco oggi, tanti argomenti e una novità: in questa puntata non si parla di politica locale, i nostri eroi per oggi sono salvi… ma attenzione, questa offerta è valida solo per oggi, approfittatene! Buona lettura.

1 – La pallavolo danza per la speranza… al ritmo di Jerusalema

La squadra di pallavolo femminile Conad Olimpia Teodora Ravenna ha ideato e realizzato un video sulle toccanti note di Jerusalema, esibendosi in una danza simbolica della voglia di esorcizzare il Covid, dando un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. Questa performance ha ottenuto una valanga di visualizzazioni sui social facendo praticamente… il giro del mondo. Lo sport è per eccellenza il luogo in cui non si temono le sfide, la voglia di vincere prevale sempre sulla paura di fallire, ora tutti noi siamo impegnati nella battaglia contro il Covid, e solo con determinazione e spirito di sacrificio potremo farcela.

Sono stata invitata dal Direttore Generale dell’Olimpia Teodora Giorgio Bottaro ad assistere a un allenamento della squadra, che ha 4 regole fondamentali: il rispetto per le compagne e tutto il team, la disponibilità, la puntualità e il rispetto per i ruoli. Disciplina, quindi, ma anche e soprattutto spirito di squadra e centralità del “fare spogliatoio”. I miei ricordi sul mondo della pallavolo erano legati ai cartoni giapponesi come Mila e Shiro e Mimì, con allenatori che imponevano pene corporali per motivare le atlete, le schiacciate così potenti che facevano le crepe sui muri e giocatrici che saltavano tre metri sopra la rete… ma la grinta e la determinazione di queste giovani atlete mi hanno completamente ipnotizzato, che dire, brave! Una delle ragazze della squadra, Ludovica Guidi, ha un blog di cucina “Pasticciando sotto rete” in cui coniuga con aneddoti e riflessioni la sua passione per la pallavolo con quella culinaria. Fate un giro sul blog, merita! Questo brano mi ha particolarmente colpito, ve lo riporto. “L’abbraccio o il bacio, per esempio, due gesti spontanei, ora non lo sono più. Prima del 2020, avevate mai pensato a quanto fossero importanti questi gesti? Quanto amore c’è dietro un semplice contatto? E adesso, non state rimpiangendo tutte le volte che non l’avete fatto? Oppure se vogliamo prendere un’idea, un sogno, una scelta, non avete avuto il rimpianto di non averla realizzata, perseguita o terminata?”

Insomma, parole che valgono il set e il match, per un abbraccio e un bacio sotto rete. Finalmente!

2 – Morgan, Bugo e Sanremo 2 la vendetta?

Morgan e Bugo di nuovo insieme sul palco di Sanremo? Per alcune ore nella lista dei duetti della terza serata dedicata alle cover è comparso il nome di Morgan come guest star a fianco a Bugo. Questa notizia ha fatto subito sognare chi già pregustava un sequel allo show dell’anno scorso, quando Morgan cambiò le parole della canzone in gara intonando “le brutte intenzioni, la maleducazione…” con conseguente abbandono del palco da parte di Bugo. Stavolta che succede? Che faranno? Ammesso che ve ne freghi qualcosa, non ci sarà nessuna reunion perché si è trattato di un errore subito smentito dal sito ufficiale del Festival. Magari qualcuno lo ha fatto apposta per vendetta o perché così se ne parla un po’. Comunque, falso allarme. Morgan non ci sarà, guarderà Sanremo da casa, c’est tout. Però che delusione… non erano male le baruffe sanremesi. In fondo, il duo avrebbe potuto dare vita a un’inedita versione de “La coppia più bella del mondo”. Trash ma con un bel tocco di ironia.

3 – L’ombretto glitterato di Giorgia e i colpi bassi alla Selvaggia

Galeotto fu l’ombretto glitterato… Selvaggia Lucarelli ha pubblicato un post che mostrava una foto di Giorgia Meloni sfoggiante un ombretto glitterato, ironizzando su questo look demodé: “La Meloni ha rispolverato la trousse Deborah dell’85” scrive Selvaggia… da qui si è scatenato un vero e proprio putiferio e la Lucarelli è stata accusata di body shaming. Attenzione però: la blogger non ha preso in giro un difetto fisico della Giorgina nazionale, quello sì sarebbe body shaming, come per esempio aveva fatto Asia Argento qualche anno fa che aveva pubblicato su Instagram una foto della Meloni che aveva partorito da poco con la didascalia “la grassa schiena di una fascista”.

Il post della Lucarelli ironizzava solo su un ombretto, e queste le sue parole di risposta: “L’anno 1985 è insultante? Ma è un anno incredibile il 1985! Sono nati Ronaldo, Mario Bros e Ritorno al futuro, nel 1985. Potrei capire, che so, se avessi fatto riferimento a una trousse del 1924, anno delle prime elezioni fasciste, ma cosa avete contro il 1985, amici di Fratelli d’Italia? Insomma, alla fine, in fondo, avete ragione voi: il problema della Meloni non è il suo glitter anni ‘80, il problema è la mentalità anni ’20. Quella brutta, quella peggiore, magari mascherata da indignazione femminista. Quella che in queste ore mi sta dando della puttana, vacca, zecca, comunista, per difendere la Meloni dagli attacchi sessisti. Certo. E no. Non sarà un po’ di glitter a mascherare quello che siete.”

Beh, la Selvaggia nazionale – si sa – non le manda a dire. E il web ancora una volta dà il meglio di sé, grattando il fondo.

4 – Il profilo fake del Sindaco e una minaccia

Fitto mistero sul profilo fake del sindaco. Michele de Pascale di ritorno dalle consultazioni con Draghi, per il suo ruolo di presidente nazionale dell’Unione Province d’Italia (UPI), ha trovato al rientro una sorpresa sgradita: un profilo finto col suo nome e la sua foto ma che con lui non c’entra nulla. Di de Pascale uno basta e avanza, anche suoi cloni no, eh!

Già, ma chi sarà stato? Un buontempone che voleva fare solo uno scherzo di dubbio gusto o qualcuno che aveva intenzione di veicolare strani messaggi minatori al popolo, del tipo: “Cari concittadini di Ravenna, praticamente ho già vinto le prossime elezioni, mettetevi il cuore in pace. Sarò con voi ancora cinque anni. Sarà una bella storia d’amore. E adesso, non vi resta che adorarmi!”

5 – Avanti un altro, al Liceo Scientifico lo spazio si trova per tutti… e meno male!

Veniamo a Gianluca Dradi e al numero “chiuso” al Liceo scientifico di Ravenna. Che fare se le richieste di iscrizione superano la quantità di posti disponibili? Dinanzi alla prospettiva di adottare il “profitto” come criterio per stabilire a quali iscrizioni dare la priorità, si è scatenato un coro di pareri totalmente contrari. Per alcuni sarebbe una vera e propria discriminazione, si trovino piuttosto gli spazi per non essere costretti a scartare qualcuno. Nel dibattito ecco l’opinione di Stefano Bon, secondo cui non ci si può basare sui voti della pagella di terza media, magari assegnati da insegnanti incompetenti (perché poi?), molti ragazzi alle medie sono ancora chiusi nel loro bozzolo, per timidezza caratteriale o inadeguatezza del sistema educativo non hanno ancora scoperto i propri talenti, che sbocceranno magari proprio alle superiori, imparando a conoscersi e a esprimere le proprie potenzialità. Niente di più politicamente corretto. Anche una lettrice di Ravennanotizie esprime le stesse perplessità, ecco un passaggio: “io penso che questo sia il modo migliore per demotivare un ragazzo, per non farlo sentire all’altezza, o per creare una sorta di competizione dannosa. Non siete in grado di poter soddisfare tutte le domande? Chiudete prima le iscrizioni, ma non ‘scartate’ a prescindere i ragazzi: non è giusto e tanto meno corretto.”

A tutti ha risposto il Preside Dradi: niente paura – ha detto in sostanza – gli spazi si troveranno e ce ne sarà abbastanza per tutti. Meno male. Siamo grati al Preside. Eravamo già terrorizzati all’idea di una discussione megagalattica sui criteri di iscrizione al Liceo Scientifico, che avrebbe diviso per mesi guelfi e ghibellini, bianchi e neri, rossi, verdi e gialli di Ravenna. Chi avrebbe voluto iscrivere i ragazzi in base al merito. Chi per l’ora di iscrizione. Chi magari in base a criteri geopolitici o, perché no?, estetici. Chi per il censo. Chi per la simpatia. Qualcuno avrebbe chiesto il test d’intelligenza. Magari la palla di vetro per vaticinare i futuri successi scolastici e professionali. E poi il patentino vaccinale contro le disgrazie dove lo vogliamo mettere? No, meglio così, avanti un altro, c’è spazio per tutti.

6 – Laura c’è e qualche volta s’incazza

Alda D’Eusanio è stata espulsa dal Grande Fratello Vip. E ‘sti cazzi, direte voi. Ma soprattutto Laura Pausini cosa c’entra con tutto questo? Beh, è proprio la star di Solarolo che indirettamente è stata la causa di questa espulsione. La giornalista si era lasciata andare a gossip da bar, dichiarando che la Pausini sarebbe vittima di violenza domestica da parte del compagno che la “concia in maniera che neanche potete immaginare” (cit). La cantante, indignata e offesa, ha smentito sui social queste affermazioni definendole assolutamente false e diffamatorie. Gli autori del GF Vip hanno dato ragione a Laura provvedendo all’immediata squalifica dal programma della D’Eusanio. Aldina, Aldina ma come, alla tua età non hai ancora imparato a morderti la lingua prima di sparlare di Laura? Lei c’è e ti sente. E qualche volta s’incazza.

Per oggi è tutto, alla prossima settimana con un’altra puntata di Alice in Wonderland!