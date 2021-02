Marina di Ravenna. Chiuso tratto di Via Trieste, all’altezza del parcheggio scambiatori, per guasto a condotta idrica. Traffico deviato

Marina di Ravenna e Punta Marina sono prive di erogazione di acqua potabile causa rottura linea rete idrica. Hera ha comunicato che i lavori sono in corso e che il ripristino è previsto verso le 17.

A causa del guasto alla condotta idrica si è resa necessaria la chiusura di un tratto di Via Trieste ( strada statale 67 “Tosco Romagnola”, km 228,400) all’altezza della rotonda del parcheggio scambiatori.

Dall’ANAS informano che “gli automobilisti diretti a Rimini sono deviati sulla viabilità comunale in via della Pace, con rientro da via Trieste al km 228. Percorso inverso per i veicoli diretti a Ravenna”.

Sul luogo sono presenti le squadre Anas, i Vigli del Fuoco e i tecnici Hera per garantire la sicurezza stradale e la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane. Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "Appstore" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.