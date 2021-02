Walter Raspa: ad un anno dalla scomparsa, ricordiamo “l’amico carissimo” Fabrizio Matteucci

Ricordiamo l’amico carissimo Fabrizio Matteucci, che per le Acli Provinciali e Regionali e anche per me personalmente ha rappresentato un valore raro, la sua rettitudine, la sua sensibilità verso i deboli, il suo attivismo nell’affrontare i problemi della nostra comunità, la sua serenità davanti agli avvenimenti della nostra vita, la sua amicizia con il card. Ersilio Tonini, sono stati momenti da non dimenticare per questa nostra città.

Walter Raspa

Segretario Acli Emilia Romagna