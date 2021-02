ALICE IN WONDERLAND / Arrivederci Giuseppi! Arrivederci Rocco! E lo strepitoso duo carnevalesco di Furio e Magda

Buon venerdì e buona lettura di questa nuova puntata di Alice in Wonderland. E buon divertimento!

1 – Arrivederci Giuseppi!

Partiamo dal post di commiato di Giuseppe Conte che batte tutti i record di Facebook con 1,2 milioni di like, 2 milioni tra reazioni e commenti e quasi 11 milioni di persone raggiunte. Anche Andrea Scanzi entra nella top ten dei post più virali con la pubblicazione della foto di Conte e la didascalia “Lo rimpiangeremo”. Ho fatto un giro tra le varie pagine Facebook che si stanno moltiplicando in questi giorni, tra le più cliccate spiccano “Conte premier”, “Raccolta firme per riportare Giuseppe Conte al Governo”, “Io sto con Conte”… solo per citarne qualcuna. Tra i commenti dei supporters si trovano le più mirabolanti proposte: c’è chi propone una raccolta firme da portare a Mattarella per far dimettere Draghi e sostituirlo con Conte, chi grida al colpo di stato ordito da Mattarella e dai “poteri forti” per eliminare Giuseppi dalla scena politica, e poi dagli attestati di ammirazione si passa ai commenti che sfociano nella venerazione e nell’agiografia, in surreali piani di insurrezione per riportare Conte al Governo. Fatevi un giro a visitare queste pagine, è un esperimento sociologico interessante e vi farete anche un risata a leggere certi commenti. Una cosa è certa: il momento in cui Conte esce da Palazzo Chigi tra gli applausi e la commozione generale, prendendo per mano la sua compagna, resterà nella storia della politica italiana. Alla faccia di Renzi, che quando se ne è andato non se l’é cagato nessuno (anche perché tutti non vedevano l’ora che si togliesse di torno). Arrivederci Giuseppi!

2 – Arrivederci Rocco!

Dall’ex premier all’ex portavoce è un passo. In occasione dell’uscita del suo libro “Il portavoce”, Rocco Casalino, ex portavoce di Conte, è stato ospite di vari talk show e non c’è stata una volta in cui gli intervistatori, da Floris a Diego Bianchi di Propaganda live non abbiano tirato fuori insistentemente l’argomento della partecipazione di Casalino alla prima memorabile edizione del Grande Fratello, come se questa fosse “una macchia” indelebile di cui vergognarsi e doversi giustificare a vita. Come se chi a vent’anni ha fatto un’esperienza televisiva dovesse girare con una lettera scarlatta cucita addosso come marchio di infamia… Rocco dal Grande Fratello ne ha fatta di strada, può stare antipatico o simpatico, se ne può avere una buona opinione oppure no, ma ve ne prego basta tirare fuori il Grande Fratello, usate altri argomenti! Dite che non sa comunicare, accusatelo di non conoscere i congiuntivi, magari prendetevela perché è arrogante e mette in giro velenose veline. Ma non perché è stato al Grande Fratello. Anche perché pure i due Mattei – Renzi e Salvini – hanno fatto comparsate sulle tv commerciali, in programmi cult tipo La Ruota della Fortuna, pensa un po’. Peraltro senza il successo di Rocco Casalino, in tv dico. Che siano gelosi?! In ogni caso, arrivederci Rocco!

Rocco Casalino su Vanity Fair

3 – Magda, Furio e il premio di Carnevale

Carnevale con Magda e Furio. Due tipi vincono il premio come miglior costume di Carnevale 2021, paparazzati a Ascoli Piceno nelle vesti dei due personaggi del celeberrimo film di Carlo Verdone “Bianco Rosso e Verdone”. A guardare la foto sembra di sentire la voce di Furio mentre fa la sua mitica telefonata all’ACI.

FURIO: “Pronto, parlo col servizio percorribilità strade? Ah, buon giorno, senta io sono un socio ACI, numero di tessera 917655 barra UT come Udine Torino; la disturbavo per avere qualche delucidazione dato che mi devo recare a Roma per votare. Senta, ho sentito dal bollettino dei naviganti che è in arrivo un’area depressionaria di 982 millibar, e questo purtroppo mi è anche confermato da un fastidiosissimo mal di testa che sopraggiunge ogni qual volta c’è un brusco calo di pressione; d’altro canto, caro amico, questo è il prezzo che dobbiamo pagare noi meteopatici. Senta, io le domandavo questo, secondo lei, partendo fra circa… tre minuti e mantenendo una velocità di crociera di circa 80/85 km orari… secondo lei faccio in tempo a lasciarmi la perturbazione alle spalle, diciamo nei pressi di Parma?”

OPERATORE ACI: “Ma va a cagher!” (riattacca)

FURIO: “Pronto, pronto? ACI, pronto? Che strano, dev’essere caduta la linea…”

Non sappiamo com’erano le altre maschere. Queste son perfette. Chapeau a chi le ha premiate!

4 – Il fascino discreto del mitomane

Sipario su “Io professione mitomane”, chiude la pagina Facebook che prendeva in giro l’ego smisurata dei giornalisti e dei personaggi famosi. Uno dei bersagli preferiti dei gestori della pagina era Andrea Scanzi. All’inizio era circolata la voce che ci fosse proprio lui dietro l’oscuramento improvviso, ma come poi hanno specificato gli admin, si è trattato di una decisone autonoma e non di censura. Noi fan della pagina speriamo si tratti solo di una chiusura temporanea. Abbiamo bisogno di sogni e di miti. Anzi di mitomani!

Vi saluto con una battuta di Spinoza: “in questo momento ha più opposizione Putin di Draghi”, che sintetizza bene il larghissimo consenso di cui gode Super Mario appoggiato da tutte le forze politiche con l’unica eccezione di Fratelli d’Italia, di Sinistra Italiana (ma nemmeno tutti i pochi parlamentari del gruppo) e alcuni dissidenti dei 5 stelle capeggiati da Dibba.

Alla prossima settimana e buon week end!