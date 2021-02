Magazzeno Art Gallery di Ravenna lancia due programmi sull’arte contemporanea: uno su Clubhouse, l’altro su RSE Radio Web

MAG – Magazzeno Art Gallery lancia due programmi sull’arte contemporanea durante questo periodo così difficile per il mondo della cultura: The Art Is On The Table su RSE Radio Web in onda live tutti i mercoledì alle 21:30 e Il futuro delle gallerie d’arte su Clubhouse ogni giovedì alle 21:00.

The Art Is On The Table, condotto da Alessandra Carini e Nicola Montalbini, nasce due mesi fa ed è praticamente un corso d’arte contemporanea gratuito e adatto a chiunque, dove i conduttori trattano il tema in modo informale e divertito, raccontando i movimenti, gli artisti e le artiste che hanno segnato il nostro tempo in modo indelebile.

RSE Radio Web è una nuova piattaforma con sede a Ravenna ideata da Paolo Baldini, fondatore di B.O. Entertainment. La piattaforma ospita molti programmi culturali e si pone come obbiettivo quello di poterli esportare, non appena si potrà, anche all’esterno, organizzando le dirette in vari luoghi della città.

Il futuro delle gallerie d’arte, presente sul social del momento Clubhouse, nasce da un’idea di Alessandra Carini, fondatrice e direttrice di MAG, la quale indaga insieme ad altri galleristi, curatori e artisti come si evolveranno le gallerie e i musei nel prossimo futuro. Il programma è parte del palinsesto Arte&Cultura curato da Andrea Concas, uno dei divulgatori culturali più famosi del Paese, e rientra in Club Italia, il primo club italiano ufficiale nato su Clubhouse.

Le puntate possono essere ascoltate solo in diretta, non ci sono registrazioni, questa è la politica del nuovo social che sta spopolando tra gli utenti e consente di accedere solo tramite inviti che permettono l’iscrizione e la creazione di un profilo. Niente foto o post, Clubhouse mette al centro solo l’utilizzo della propria voce e delle proprie doti oratorie. (Per il momento è riservata ai soli possessori di iPhone).

A differenza de Il futuro delle gallerie d’arte, le puntate di The Art Is On The Table possono essere riviste sul sito www.magazzeno.eu