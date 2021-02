Covid nelle scuole: la situazione al vaglio di Sindaci, ASL Romagna e Regione, una decisione entro oggi

Sono in corso diverse riunioni oggi sabato 27 febbraio in tutta la Romagna, dei sindaci con la dirigenza ASL Romagna e con gli amministratori regionali per valutare attentamente la situazione delle scuole, dove si registra da giorni un numero crescente e allarmante di casi di Covid, un po’ ovunque. Una decisione dovrebbe essere presa entro il tardo pomeriggio di oggi. Ricordiamo che in tutta la provincia di Ravenna ci sono circa un centinaio di classi in quarantena e diverse scuole chiuse. Oltre a quelle chiuse nei comuni in zona arancione scuro, ci sono la Don Milani e l’Alessandrini chiuse a Cervia. Qui negli ultimi tre giorni si sono registrati 88 casi di Covid in gran parte proprio nelle scuole.

“Chiusura delle scuole? Se ci sono aumenti dei contagi Covid soprattutto nella fascia della popolazione più giovane, ascoltando i sindaci dei territori e le Ausl, sono pronto a firmare ordinanze restrittive come fatto per Bologna e Città Metropolitana giovedì scorso”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a margine di un’iniziativa nel Reggiano.

L’ordinanza da ‘arancione scuro’ per il Bolognese e quattro comuni del Ravennate – rispetto alla fascia arancione che riguarda la regione nel complesso – prevede la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia.