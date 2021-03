Articolo Uno e Sinistra per Ravenna su chiusura delle scuole: “Quali strumenti per aiutare le famiglie?”

Articolo Uno e Sinistra per Ravenna hanno depositato un Question Time con risposta in Consiglio Comunale con oggetto: “Chiusura delle scuole nella zona “arancione rafforzato”, quali strumenti per aiutare le famiglie?”

Nel question time i due consiglieri Mariella Mantovani (Articolo Uno) e Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) sottolineano come per le famiglie diventerà difficilissimo poter gestire la situazione, in assenza di congedi parentali o voucher babysitter.

I due consiglieri, seppur considerano giusta e opportuna la decisione di chiudere le scuole e la dad al 100%, evidenziano l’assenza di strumenti di aiuto alle famiglie e per questi motivi, chiedono al Sindaco e alla Giunta: “se siano stati previsti strumenti in aiuto alle famiglie per sostenere la dad al 100%; se si intenda intervenire con urgenza presso Regione e Governo perché sia equiparata la “zona arancione rafforzato” alla “zona rossa” per quanto riguarda le famiglie con figlie e figli in dad 100%, e infine se siano stati previsti strumenti comunali in merito”.