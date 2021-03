Al Pronto Soccorso di Ravenna, pazienti assembrati come sardine con il rischio di ammalarsi di Covid

Giovedì 25 febbraio mio fratello ha avuto una sincope sul lavoro. È stato soccorso dal 118 e portato al Pronto Soccorso con codice rosso.

Io sono un’infermiera in pensione da un anno, ed ho lavorato a lungo al Pronto Soccorso, quindi conosco le dinamiche e i protocolli. Dopo diverse ore nessuno aveva visitato mio fratello, se non per sottoporlo ad un elettrocardiogramma.

Lui era spaventato, in un una stanza stipata di barelle e fitta di persone come sardine. Situazione tristemente nota alla Direzione Sanitaria da sempre, anche ai miei tempi, e peggiorata con il Covid.

Dopo 4 ore, alle 18, sono andata per portarlo via. A casa abbiamo genitori ultranovantenni ed è un anno che, con sacrifici immani, cerchiamo di proteggerli dal virus.

Solo quando mio fratello ha detto di voler firmare per essere dimesso, sono arrivati tutti, infermieri e medico, e lo hanno convinto a rientrare. Il medico l’ha visitato subito e gli ha fatto i canonici esami. Voleva trattenerlo per 24 ore, come da protocollo, ma io l’ho fatto firmare. Gli esami li facciamo a pagamento da casa. Tanto quest’anno ha funzionato spesso così.

Non si possono tenere le persone in barella in quel modo, anche se è l’area dei no Covid. Chi può essere certo che non ci sia il virus? Non viene fatto alcun tampone rapido all’ingresso.

“Ospedale luogo di cura”, “Evitare gli assembramenti”, “Mantenere il distanziamento”. È impossibile, nelle condizioni in cui versa il Pronto Soccorso.

Dalla prima ondata, quando i contagi partirono da lì, ad oggi non è cambiato nulla. Il personale è poco, gli spazi sono insufficienti.

Se ho deciso di raccontare quello che ho visto giovedì scorso, è perchè per tanti anni anche io ho lavorato al Pronto soccorso. È un lavoro duro, che si fa perchè lo si ama. Quando è scoppiata la pandemia medici e infermieri sono stati come soldati mandati in guerra a mani nude…

Se ho deciso di scrivere è per raccontare anche la disperazione delle mie amiche infermiere. Gli posso dare una mano, solo così.

Simonetta