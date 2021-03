Ha rischiato un brutto incidente, evitando, solo per poco, di essere investita da un autobus, che le ha tagliato la strada nonostante l’avesse vista “mi ha guardata negli occhi”. È quanto accaduto a Sofia Collinelli, la giovane ravennate campionessa di ciclismo, ieri 4 marzo, intorno alle 12.50 a Madonna dell’Albero.

A denunciare l’accaduto è stato il padre di Sofia, Andrea Collinelli, in un post pubblicato sul proprio profilo facebook, nel quale si rivolge all’autista con tono acceso: “Caro autista dell’autobus Linea 3 Madonna dell’Albero, che oggi alle ore 12:50, tornando verso Ravenna, hai affiancato una ragazza in bici da corsa, l’hai guardata negli occhi e l’hai stretta a destra fino a mandarla fuori strada, con le conseguenze che sarebbero potute capitare… Quando ti guardi allo specchio, ti senti così grosso come il tuo autobus!!??”

Secondo quanto racconta Collinelli, l’autobus, sul ponte di Madonna dell’Albero, ha cercato di inserirsi tra Sofia e l’auto che proveniva dalla corsia opposta, e la ciclista per tutelare la propria incolumità, si è spostata più al centro strada. Stretta dall’autobus, ha rischiato di finire fuori strada.

“Cari utenti, quella ragazza che oggi ha rischiato di finire sotto le ruote dell’autobus potreste essere voi, o potrebbero essere i vostri figli. Persone come queste non possono farla franca e soprattutto lavorare per il servizio pubblico” prosegue Collinelli, che ha lanciato anche un appello per cercare dei testimoni, che abbiamo assistito alla scena dall’autobus o dalla strada.