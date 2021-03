Question time di Ancisi (LpRa) su manifesti per la vita vandalizzati: “Il comune di Ravenna presenterà denuncia?”

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, ha presentato ieri, 8 marzo, un Question time in merito ai manifesti per la vita vandalizzati, a Ravenna tra il 18 e il 23 febbraio. Nell’interrogazione Ancisi chiede al sindaco di Ravenna “se intende esprimere, a nome dell’amministrazione comunale, la propria riprovazione per gli atti vandalici” e a presentare denuncia.

“Non avrebbe dovuto far male a nessuno che nel decorso mese di febbraio un’associazione onlus abbia commissionato al Comune di Ravenna, tramite Ravenna Entrate, l’affissione per 15 giorni, negli appositi spazi pubblici, di un manifesto riportante il solo volto di un neonato con la scritta: “Io sono per la vita” commenta Ancisi.

“Tra il 18 e il 23 febbraio, l’associazione ha però dovuto constatare che dieci di questi manifesti, affissi nelle vie Santa Teresa, Sant’Alberto, Romolo Ricci, Luigi Carlo Farini e Port’Aurea di Ravenna, erano stati strappati o vandalizzati con spray rosso o vernici, cancellando la parola “vita”, a volte sovrapponendole la parola “scelta”, ma anche raffigurando sul copricapo del neonato un organo genitale femminile ed il suo simbolo, in un caso pure il sesso maschile. L’associazione ne ha fatto denuncia contro ignoti presso una stazione dei Carabinieri, quale vittima del reato di cui all’art. 665 del Codice penale: “Deturpamento o imbrattamento di cose altrui”, perseguibile a querela” racconta il capogruppo.

Ancisi spiega che “avendo Ravenna Entrate sottoscritto, a norma dell’art. 18 dello specifico regolamento comunale, la dichiarazione di accettazione del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria, ha validato l’affissione del manifesto in questione previo accertamento, ad opera di una propria qualificata valutazione interna, della sua conformità ai princìpi espressi dall’art. 9 del Codice stesso. In poche parole: assoluto rispetto della dignità delle persone, nel segno dei valori enunciati dall’art. 21 della Costituzione italiana con l’affermazione che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione”.

Il capogruppo chiede quindi al sindaco se intende esprimere, a nome dell’amministrazione comunale, la propria riprovazione per gli atti vandalici volti a contraddire l’art. 21 della Costituzione.

“Essendone ignoti gli autori, il Comune di Ravenna è tuttavia chiamato a presentare esso stesso denuncia, presso un organo di polizia giudiziaria, affinché, venendo essi identificati, siano puniti secondo legge e/o regolamento, per esempio a norma dell’art. 664 del Codice penale per “Distruzione o deterioramento di affissioni”, perseguibile d’ufficio – prosegue -. Ricordandomi come altre volte ciò sia stato fatto da Ravenna Entrate per lo stesso reato, chiedo dunque al sindaco se intende operare onde ciò avvenga in questa contingenza. Secondo l’art. 22, comma 8, del decreto legislativo n.507 del 1993, il Comune ha l’obbligo, per propria tempestiva iniziativa, di sostituire gratuitamente i manifesti deteriorati. Non essendo ciò accaduto, chiedo infine al sindaco se intende attivarsi affinché, come fatto in altre occasioni, si provveda a ciò con l’urgenza dovuta” conclude Ancisi.