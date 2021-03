Coppa America. Luna Rossa risponde a Team New Zealand,1-1

Luna Rossa continua a far sognare gli amanti della vela. Si è chiusa con 1 a 1 la prima giornata di finale di America’s Cup, tra Luna Rossa e Team New Zealand. Defender che ha vinto Gara 1 e gli italiani che si sono imposti nella seconda.

Luna Rossa ha affrontato la prima regata di Coppa America, disputatasi alle 4:00 nelle acque neozelandesi del Golfo di Hauraki. Un primo round difficile per l’imbarcazione italiana, uscita sconfitta comunque con “soltanto” 31 secondi di ritardo.

Questa prima regata ha sicuramente conferito al team di Luna Rossa la consapevolezza di non essere inferiori a nessuno, fattore decisivo in vista del secondo confronto. È in questa occasione infatti che il team italiano ha dato il meglio, riuscendo immediatamente a posizionarsi davanti ai Kiwi (questo il soprannome attribuito ai membri dell’equipaggio di New Zeland).

In seguito si è creato un duello davvero appassionante dominato per larghi tratti proprio da Luna Rossa. Negli ultimi passaggi della regata però i padroni di casa sostenuti da un gremito pubblico hanno iniziato ad avvicinarsi in maniera davvero pericolosa, mettendo a serio rischio il possibile punto azzurro.

È a questo punto che Luna Rossa è riuscita a mantenere il vantaggio accumulato e chiudendo la regata 7 secondi davanti ai neozelandesi.

Appuntamento nella notte tra giovedì e venerdì, con partenza alle 4, per la seconda giornata di regate