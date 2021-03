Preoccupazione di Ravenna In Comune per le scuole e i servizi infanzia del forese. Depositata interrogazione

Ravenna in Comune, nel dare voce alle preoccupazioni di alcune famiglie della Zona territoriale 7 di Roncalceci, esprime forte preoccupazione per la situazione scolastica e dei servizi dell’infanzia.

“La notizia della difficoltà nel raggiungere il numero sufficiente per creare la classe prima nella Scuola elementare del territorio, il rientro pomeridiano solo due giorni a settimana, l’assenza di pre e post scuola, ed il rientro pomeridiano più corto nella materna di Filetto, rispetto alle altre Scuole del comprensorio, sono problemi che l’Amministrazione comunale deve assolutamente affrontare celermente per rendere efficiente ed efficace un importante servizio per le famiglie e i bambini. Non è accettabile che vi siano all’interno del Comune territori con carenze così gravi in tema di Scuola e servizi” dichiarano da Ravenna in Comune..

“In particolare, in una zona che lentamente sta diventando a tutti gli effetti un “quartiere dormitorio”, la carenza di servizi scolastici fondamentali per le famiglie non fa che destare preoccupazione” sottolinea Massimo Manzoli capogruppo Ravenna In Comune, informando di aver depositato una corposa Interrogazione (PD 79_2021 Int scr Manzoli Scuole Roncalceci).

“Il tema della scuola ed i servizi ad essa collegati, fondamentali per le famiglie, soprattutto quelle che hanno ancora il “privilegio” di lavorare, saranno un tema centrale della prossima campagna elettorale e nei tavoli programmatici ai quali siamo stati invitati. Su questi temi non indietreggeremo di un millimetro” conclude.