Per Pasqua i Nonni del Centro Sociale La Quercia di Ravenna mantengono vive le tradizioni

“Stiamo attraversando da oltre un anno un periodo che manifesta un pericolo per tutta la popolazione mondiale – scrivono dal Centro Sociale La Quercia di Ravenna – e in misura molto maggiore per gli anziani, per i quali il coronavirus si esprime in forma letale. Nella ricorrenza annuale delle festività pasquali i Nonni del Centro Sociale La Quercia APS di Ravenna desiderano mantenere vive le storiche tradizioni poiché la vita dell’umanità prosegue, anche se in forma molto ridotta”.

“Compatibilmente con le disponibilità i Nonni hanno provveduto all’offerta di cinquanta uova di cioccolato ai ragazzi bisognosi assistiti dall’Associazione Il Terzo Mondo, e cinque maxi uova all’Associazione di Linea Rosa di Ravenna dedicate alle madri con prole ospiti delle Case Rifugio di Ravenna unitamente ad un significativo sostegno economico per l’attivita’ annuale, auspicando che le limitazioni in atto possano venire drasticamente ridotte, o meglio ancora, di poter ritornare alla vita ordinaria nel più breve lasso di tempo. -avanzano- Desideriamo far pervenire la nostra solidarietà a tutti coloro che in questo periodo soffrono e in contemporaneo il ben-augurante messaggio pasquale ai coetanei che rivestono il ruolo di nonni, ai bambini meno fortunati e alle donne molto bersagliate, in questo momento di restrizione della mobilita’. Anche la bella primavera di quest’anno possa essere di auspicio per una imminente ripresa della normale quotidianità”.