Incidente stradale a Madonna dell’Albero. Auto finisce contro un lampione. Automobilista in elimedica al Bufaini

Incidente stradale poco prima delle 17 a Madonna dell’Albero, quando, per cause non ancora chiarite, un’auto guidata da una 50enne, residente a San Bartolo, è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica in via Cella, a breve distanza dal sottopasso che interseca via Classicana.

Sul posto è giunto il personale del 118 che, dopo le prime cure sul posto, ha chiesto l’intervento dell’elimedica per trasportare la ferita al Bufalini di Cesena. In via Cella sono intervenuti anche gli agenti del Servizio Infortunistica della Polizia Locale per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi del sinistro.