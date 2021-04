Dante ‘viaggia’ tra Ravenna e la Svezia con il concerto documentario di Bellavista e Gentilini

Il maestro Raffaello Bellavista, pianista, cantante lirico, compositore e la cantante, stilista Serena Gentilini sono stati invitati, dalla prestigiosa Associazione culturale svedese SI Svezia – Italia avente al suo interno diversi membri di spicco del mondo culturale e diplomatico dei due Paesi, a realizzare un concerto documentario sul loro progetto musicale ispirato alla Divina Commedia ed al Sommo Poeta, al quale seguirà, quando le condizioni sanitarie lo permetteranno, una serie di concerti istituzionali in Svezia. Le composizioni scelte (pianistiche, operistiche, moderne) creeranno un suggestivo viaggio musicale dall’Inferno al Paradiso. I biglietti saranno venduti in esclusiva su Ticketmaster, mentre la piattaforma streaming che ospiterà in esclusiva l’evento sarà LIVE ALL.

Il concerto sarà fruibile in tutta Europa ed ovviamente in Svezia. Per le riprese della parte prettamente musicale è stata scelta la Sala della Musica della Tenuta Biodinamica Mara a San Clemente, mentre per la parte introduttiva e parlata la città di Ravenna: in particolare la Sala Dantesca della Biblioteca Classense, il Comune di Ravenna tra cui la Sala Preconsiliare e la Sala Consiliare, la Tomba di Dante e il giardino con il Quadrarco di Braccioforte, la pineta ravennate, oltre ad alcune riprese suggestive della penisola di Boscoforte.

Il viaggio musicale si apre con la Dante Sonata, una delle composizioni pianistiche più complesse del repertorio romantico, scritta da Franz Liszt che volle tradurre in musica proprio il viaggio Dantesco a partire dall’Inferno. Seguono poi composizioni nelle quali è possibile rilevare alcuni riferimenti diretti ed indiretti a questo viaggio di ascesa dall’Inferno al Paradiso: Due arie liriche dal Don Giovanni di Mozart, opera che si conclude con la discesa negli Inferi del Don Giovanni e la celebre Sonata al Chiaro di Luna per pianoforte di Beethoven.

La seconda parte di questo percorso si focalizza su una rappresentazione musicale crossover del Paradiso: come Dante fu guidato dalla figura femminea di Beatrice, sarà la cantante Serena Gentilini ad accompagnare, con l’ interpretazione di alcune composizioni celebri, verso l’essenza del Paradiso e dell’amore. I brani proposti con arrangiamenti in chiave crossover e di sincretismo musicale saranno Ain’t No Sunshine di Bill Withers, Knockin’ on Heaven’s Door di Bob Dylan, Heaven di Avicii e Eden scritta proprio per questa occasione dal maestro Raffaello Bellavista il quale presenterà in anteprima assoluta la composizione intitolata Notturno a Venezia op.1, composta in onore dell’ultimo viaggio intrapreso da Dante, in qualità di ambasciatore della città di Ravenna, verso la Serenissima. Città dove di ritorno contrasse una febbre malarica che lo portò alla morte a Ravenna.

Le riprese di alta qualità sono state dirette dai due artisti, mentre alcuni operatori professionisti (in riposo forzato) hanno messo a disposizione le loro competenze e una serie di dispositivi di ultima generazione che renderanno l’esperienza immersiva ed innovativa. Inoltre tutti i capi indossati nelle riprese sono stati disegnati e realizzati da Serena Gentilini. In particolare l’abito del Paradiso ispirato alla figura di Beatrice e tutti gli abiti della parte musicale sono legati simbolicamente a livello cromatico ai tre Regni di Dante.

All’interno dello spettacolo gli artisti omaggeranno il pubblico svedese con una composizione del DJ svedese Avicii che come pochi sanno fu molto suggestionato dalla Divina Commedia, esperienza che culminò nella composizione Heaven fortemente ispirata al Paradiso Dantesco.

Evento nell’evento: la Biblioteca Classense presenterà un pezzo di inestimabile valore proveniente dalla leggendaria collezione dell’editore Leo S. Olschki, la più completa collezione di prime e rare edizioni dedicata all’opera di Dante Alighieri. Da questa collezione sfoglieremo alcune pagine della preziosissima edizione svedese della Divina Commedia del 1856.

L’importante iniziativa ha il patrocinio del Comune di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna, SIAE Italia, Associazione SI Svezia-Italia.