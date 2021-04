Ravenna, piccolo dislivello al Ponte Teodorico: RFI interverrà per superare il problema

Il nuovo Ponte Teodorico è stato inaugurato il 26 marzo e subito sono partite alcune lamentele per un piccolo dislivello sul manto stradale alle due imboccature del ponte. Una rimostranza è stata trasmessa a Lista per Ravenna che il 3 aprile ha rivolto al sindaco un’interrogazione chiedendo di conoscere le considerazioni che giustificherebbero i suddetti dislivelli, nonché se l’amministrazione comunale intendesse ripianarli per la sicurezza dei veicoli.

In data 13 aprile, l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani ha risposto ad Alvaro Ancisi di LpRa: “Si conferma che esiste un leggero dislivello in corrispondenza del giunto di dilatazione tra la struttura del ponte ed il rilevato stradale, di cui sono a conoscenza anche la Direzione Lavori e tecnici della Rete Ferroviaria Italiana, i quali, da noi contattati, si sono resi disponibili ad intervenire per eliminare tale piccola differenza di quota e dirimere ogni questione. Sono imperfezioni che di solito derivano dalla compattazione dei rilevati stradali, ma soprattutto che si evidenziano solo all’apertura al transito delle strutture ed in particolare risultano più accentuati per i motoveicoli, ma che nel rispetto dei limiti di velocità non risultano pericolosi. Si precisa che RFI, in quanto stazione appaltante, è responsabile delle opere eseguite e le stesse devono essere realizzate a regola d’arte. Appena avremo indicazioni da RFI su quando interverrà con questi lavori di rifinitura, sarà mia cura informarLa”.

In replica a Fagnani Ancisi ribadisce che manca “all’interno dell’amministrazione comunale una struttura operativa che vigili sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche realizzate da terzi, ormai molto più numerose di quelle realizzate dall’Amministrazione stessa, affinché, prima che siano di uso pubblico, ne sia verificata la totale idoneità, non limitandosi alle dichiarazioni di regolare esecuzione formulate dalla direzione dei lavori stessi.”