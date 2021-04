Mancata osservanza dei protocolli sanitari anticovid, 4mila euro di multa per il Ravenna Calcio

Stangata economica per il Ravenna Calcio, multato a seguito della “mancata osservanza dei Protocolli Sanitari” e dell’”Aggiornamento dei protocolli Allenamenti e Gare per le Squadre di Calcio Professionistiche. E’ quanto riferisce la FIGC in un comunicato ufficiale.

La federazione informa che “rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1.185 euro di ammenda per Alessandro Brunelli e di 1.185 euro di ammenda per il Alessandro Capucci, e di 1.575 euro per la società Ravenna F.C. 1913 S.p.A.”, la stessa cifra dovrà essere versata “nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti”

Il Comunicato Ufficiale della FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO