Al via Ravenna Welcome: si parte a maggio con una visita alla Marina Storica

Si aprirà il primo maggio con una visita guidata alle Marina Storica il calendario “Ravenna Welcome” studiato dall’agenzia Riviera Experience insieme a Tour Sound. Si tratta di un tour unico nel suo genere, dedicato alla storia di Marina di Ravenna, che parte dal molo e dal faro per arrivare in piazza Dora Markus, raccontando il Novecento della località balneare attraverso i suoi luoghi iconici che hanno stregato anche Eugenio Montale.

Per chi invece volesse invece scoprire le bellezze di Ravenna, sia sabato primo maggio sia domenica 2 maggio è in programma il tour “i mosaici del potere”, una visita guidata all’interno dei patrimoni Unesco di Ravenna, che si ripeterà anche il 9 e il 23 maggio. Il 2 maggio è prevista inoltre una visita in esterna alla pineta di San Vitale, altro luogo iconico della città.

Ci si immergerà invece nella storia di una delle più prestigiose famiglie della città il 7 maggio, con “Intrighi a Palazzo: la sete di potere dei Rasponi”, un tour in esterna tra i luoghi della casata. Per gli appassionati di intrighi e misteri imperdibili altri due appuntamenti: il 21 maggio è in programma “Ravenna in 5 delitti” mentre una settimana dopo, il 28, si esplorerà l’esoterismo con la “Ravenna degli spiriti”.

Nel 2021 non è possibile dimenticare Dante. Il poeta sarà il protagonista del tour del 14 maggio e di quello del 30 maggio. Nel primo caso si andrà ad esplorare i luoghi della città che hanno ispirato il Paradiso. Per chi ama l’Inferno l’appuntamento da cerchiare in rosso è invece quello di fine mese, perché il focus sarà dedicato alla prima cantica.

Per omaggiare il mese delle rose, infine, nulla di meglio dell’appuntamento del 14 maggio quando un tour in esterna racconterà “le donne d’oro di Ravenna”.