L’OraSì Ravenna conquista la dodicesima vittoria stagionale superando la Top Secret Ferrara al termine di un match molto intenso e combattuto. Al Palacosta finisce 88-82 per i ragazzi di coach Cancellieri che hanno resistito al buon avvio ospite, hanno alzato l’intensità nella seconda parte (solo 11 punti concessi nel terzo quarto) e portato a casa la partita lottando con grande energia fino alla fine. “Doppia doppia” per Samme Givens (12 punti e 15 rimbalzi, con 5 assist), 21 punti per Cinciarini, 15 per Rebec (con 6 assist), bene anche Denegri (12) e Oxilia (10).

La partita

Tanto agonismo fin dalla palla a due con Ferrara che parte bene con Baldassarre e Hasbrouck, Ravenna risponde con Simioni e Givens, poi Rebec subisce l’antisportivo di Filoni a cui si aggiunge il tecnico alla panchina ospite (7-9). Dopo un avvio dominato dalle difese arrivano le triple in serie di Denegri e Rebec da una parte, due volte Pacher dall’altra e il 2+1 del play sloveno dell’OraSì fissa il punteggio sul 21-26 a fine primo quarto.

Fantoni e Pacher in evidenza per gli estensi che arrivano a +10, l’OraSì trova due canestri consecutivi di Oxilia e un gioco da tre punti di Givens (29-36). In campo si gioca con grande energia, già 4 giocatori con tre falli a metà tempo (Chiumenti, Simioni, Hasbrouck e Filoni). Ferrara si affida ai suoi lunghi ma non scappa, Givens e la fiammata di Cinciarini tengono Ravenna a contatto all’intervallo (37-45).

L’OraSì rientra in campo con una nuova energia, prova a mettere più pressione sui possessi avversari e arriva subito una palla recuperata convertita in due punti dal tap in di Chiumenti. Il capitano si ripete poco dopo, poi serve un assist per Givens che, dopo il recupero successivo, gli restituisce la palla per 45-47 dopo tre minuti che costringe coach Leka al timeout. Tripla di Hasbrouck ma prima Rebec e ancora Chiumenti chiudono il parziale di 12-4 che vale la parità (49-49). Oxilia, con due canestri consecutivi, scrive la nuova parità e dall’altra parte l’aiuto di Denegri in difesa su Fantoni vale un’altra recuperata e l’abbraccio di tutta la panchina. Givens si fa sentire a rimbalzo, Cinciarini mette la tripla del primo vantaggio giallorosso della serata (56-53) e un intensissimo terzo quarto si chiude sul 58-56.

Grande equilibrio anche negli ultimi dieci minuti, con Ravenna che prova ad allungare con Denegri e Cinciarini, ma Panni due volte dall’arco riporta sotto Ferrara (67-66). La tripla dal palleggio di Venuto dà il nuovo +4 all’OraSì, ma ancora Panni accorcia, poi è Rebec dalla distanza a segnare il nuovo +4 (75-71). Le squadre lottano su ogni palla, Oxilia e Cinciarini firmano il 79-74 a un minuto e mezzo dal termine.

Cinciarini si inventa la tripla in allontanamento dell’82-76 che vale oro, Ferrara non rientra più e l’OraSì conquista la vittoria. Finisce 88-82.

L’OraSì dovrà aspettare la sfida tra San Severo e Chieti per scoprire il suo posizionamento finale in classifica e il “colore” del girone della seconda fase: giallo, se a vincere saranno i pugliesi, azzurro in caso di successo di Chieti.

Il commento

Coach Massimo Cancellieri: “Per noi era importante vincere questa partita perché è una grande soddisfazione aver finito con il 50% di vittorie la regular season ed è una grande soddisfazione poter dire che i giovani, che erano considerati tali, stanno crescendo anche nei momenti che contano. Mi preme sottolineare, al di là dei meriti dei veterani che rispondono sempre presente, la prova in crescendo di Denegri, quella solida di Oxilia e anche uno show difensivo di Simioni che recupera un pallone su Hasbrouck. Questi sono i dettagli che ci servono per aumentare la qualità e sono molto contento di come i più giovani si sono espressi nelle ultime tre partite. Non era facile tornare in campo dopo 18 giorni di stop e infatti siamo partiti piano, poi abbiamo cambiato faccia negli ultimi due quarti. Mi è piaciuto che la squadra abbia mostrato una sua identità, che è soprattutto un’identità difensiva che ci ha permesso poi di prendere ritmo in attacco”.

Il tabellino

OraSì Ravenna-Top Secret Ferrara 88-82 (21-26, 37-45, 58-56)

OraSì Ravenna: Rebec 15, Cinciarini 21, Chiumenti 8, Denegri 12, Givens 12, Venuto 3, Maspero, Oxilia 10, Simioni 7, Buscaroli NE, Guidi NE, Vavoli NE. All.: Cancellieri, assistenti: Savignani, Taccetti.

Top Secret Ferrara: Zampini 5, Fantoni 16, Packer 23, Vencato 5, Hasbrouck 7, Petrolati NE, Ugolini NE, Baldassarre 11, Basso NE, Filoni, Panni 15, Dellosto. All. Leka. Assistenti: Carretto, Maione.