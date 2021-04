Rinnovo consiglio comitato regionale FIR. Il ravennate Giacomo Berdondini candidato alla presidenza

Domenica 2 maggio, alla Cittadella del Rugby di Parma, si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del consiglio del Comitato Emilia-Romagna della FIR.

I Club di rugby della regione saranno chiamati a esprimersi sul rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio, nominando il presidente e i 4 consiglieri che lo affiancheranno alla guida del Comitato.

Dopo il presidente uscente Giovanni Poggiali, eletto nel 2016, ci sarà un altro romagnolo in corsa per la presidenza, Giacomo Berdondini, presidente del Romagna RFC e consigliere uscente del Comitato. L’altro candidato per il vertice del Comitato è Daniele Reverberi, parmense, ex consigliere federale.

A rappresentare la Franchigia Romagnola in questa tornata elettorale ci sarà anche Massimo Villa, Presidente dell’Imola Rugby, tra gli 8 candidati in lizza per la carica di consigliere.

Di seguito le candidature ammesse dalla Commissione Verifica Poteri:

Per la carica di Presidente: Giacomo Berdondini, Daniele Reverberi

Per la carica di Consigliere: Lucio Bini, Daniele Cantarelli, Marco Castagnola, Enrico Freddi, Ivano Iemmi, Francesco Messori Roncaglia, Pietro Rusconi, Massimo Villa