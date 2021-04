Ampliare la spiaggia naturista a Lido di Dante, per renderla più sicura nel rispetto delle norme anti-covid

L’ anno scorso la parte di spiaggia lunga 400 metri frequentata dai naturisti a Lido di Dante era affollatissima costringendo anche molti naturisti a non tornare ed a rischiare il contagio da Covid-19 per i presenti. A nord sino al Bagno Classe, in 400 metri di spiaggia, la frequenza è sempre stata scarsa.

Chiedo se sia razionale ampliare la zona per i naturisti (o meglio Clothing optional) almeno sino al pennello a mare posto davanti al Camping Ramazzotti per favorire il turismo nell’interesse generale e dell’idea naturista?

Cordiali saluti

Fidenzio Laghi