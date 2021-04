International Propeller Clubs. Il ravennate Simone Bassi confermato Vicepresidente Nazionale

Il giorno 28 Aprile 2021 si è tenuta l’Assemblea Nazionale del The International Propeller Clubs in videoconferenza ed in parziale presenza presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il The International Propeller Clubs annovera 25 Clubs locali associati, tra i quali quello di Ravenna, con oltre 1.400 soci sparsi su tutto il territorio italiano.

Nella seduta pubblica si sono susseguiti gli interventi di Umberto Masucci (Presidente del Propeller Nazionale), del Dr. Daniele Rossi (Presidente Assoporti), dell’Amm. I.C. Giovanni Pettorino (Comandante Generale delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera) e della Dr.ssa Maria Teresa Di Matteo (Direttrice Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo, e per vie d’acqua interne, Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili).

Nella parte privata dell’Assemblea sono stati confermati i membri del Consiglio Direttivo Nazionale ravennati nelle persone di Simone Bassi, Corrado Miccoli e Renzo Giardini. Giuseppe Bongiovanni è stato eletto quale membro del Comitato dei Revisori e Franco Nanni quale membro del Collegio dei Probiviri.

Il neoeletto Consiglio Direttivo Nazionale ha poi confermato il Presidente Nazionale Umberto Masucci e Simone Bassi, Presidente del Club ravennate, quale Vicepresidente Nazionale.