Ravenna. Premio Ilaria Ciardi 2021. Concorso di Grafica per Accademia di Belle Arti con il contributo dalla BCC ravennate, forlivese e imolese

Nel secondo anniversario della scomparsa della docente Ilaria Ciardi, l’Accademia di Belle Arti di Ravenna ha indetto un Premio di Grafica a lei dedicato e rivolto a tutti gli studenti correntemente iscritti presso le Accademie di Belle Arti italiane.

Al Premio hanno partecipato ben 118 studenti provenienti da tutta Italia, dall’Accademia di Brera, a quella di Palermo, da Napoli a Venezia: tutte le Accademie hanno aderito con entusiasmo e commozione a questo evento che ribadisce la storicità e l’importanza delle tecniche grafiche.

Alla passione per il disegno e alla dedizione per le tecniche incisorie la docente Ilaria Ciardi aveva dedicato la sua vita, partecipando attivamente con il suo operato alla diffusione di questo linguaggio artistico nelle Accademie e nei principali centri culturali italiani.

Sono state selezionate 30 opere finaliste tra le numerose pervenute, che verranno esposte presso la Galleria Michele Tosi dell’Accademia di Belle Arti di Ravenna dal 6 al 31 maggio 2021.

La mostra sarà inaugurata giovedì 6 maggio alle ore 12,30. In tale occasione verrà premiata l’opera vincitrice e assegnato all’artista il premio del valore di 500 euro, finanziato dalla Banca di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Alla cerimonia sarà presente l’assessore Ouidad Bakkali, in rappresentanza del Comune di Ravenna, e la famiglia della compianta Ilaria Ciardi.

La mostra è visitabile, nel rispetto delle vigenti normative per il contenimento della pandemia da Covid-19, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 previo appuntamento telefonico al numero 0544 453125.

Ilaria Ciardi, nata a Firenze nel 1968, si diploma in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Firenze e frequenta per due anni la Scuola Internazionale di Grafica d’arte “IL BISONTE” a Firenze.

Per dieci anni è operativa in un laboratorio di legatoria, dove tiene corsi di carta decorata a mano, legatoria e oggettistica. Per due anni tiene, poi, corsi di Calcografia e disegno per l’incisione presso il Circolo S. Erardo di Bressanone (BZ).

Dal 1992 insegna Tecniche dell’Incisione nelle Accademie di Palermo, Bari, Venezia e Bologna. Dall’anno accademico 2008/2009 all’anno accademico 2018/2019 è docente di Tecniche dell’incisione calcografica all’Accademia di Belle Arti di Ravenna. Operando nell’ambito dell’incisione, del disegno e della scultura in terracotta, ha realizzato nel tempo cicli di mostre personali e collettive attraverso le quali la sua opera si caratterizza per una spiccata tendenza ad un’immagine surreale e metafisica.