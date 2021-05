Ravenna. Anche le farmacie private aderiscono alla campagna “Il ciclo non è un lusso”

Nei giorni scorsi, Ravenna Farmacie ha lanciato la campagna “Il ciclo non è un lusso”, con l’obiettivo di mettere in campo tutta una serie di azioni concrete per ridurre il costo economico di quello che è il ciclo mestruale di una donna, abbattendo l’aliquota IVA.

L’iniziativa – che è partita concretamente lunedì 10 maggio – è stata accolta positivamente anche dal sindacato delle Farmacie private della Provincia di Ravenna, Federfarma Ravenna.

Per favorire l’adesione delle farmacie private all’iniziativa (adesione che è su base volontaria) è stato stretto un accordo per il magazzino di Ravenna Farmacie si è impegnato a fornire un pacchetto di prodotti ad hoc da rivendere a prezzo calmierato, consentendo quindi anche alle farmacie private di partecipare in maniera semplice ed economicamente sostenibile.