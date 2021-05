Torna la Ravenna Basketball Academy, progetto di miglioramento per giovani giocatori di basket

Dopo il successo della prima edizione del luglio 2020, torna anche quest’anno la Ravenna Basketball Academy. Il progetto sportivo, rinnovato e potenziato, ha come obiettivo il miglioramento, affinamento e mantenimento del giovane giocatore di pallacanestro (anni dal 2004 al 2010), attraverso un lavoro tecnico e fisico individuale.

Il progetto è realizzato grazie alla collaborazione di Compagnia dell’Albero Pallacanestro, Olitalia e Gym Academy, oltre al fondamentale supporto del Centro Sportivo Italiano di Ravenna.

La storia

L’idea era nata a fine giugno del 2020 da alcuni istruttori e allenatori di basket ravennati, per accompagnare i ragazzi in un percorso che desse continuità al lavoro svolto durante la stagione sportiva, dopo l’interruzione delle attività sportive a causa del primo lockdown. L’iniziativa, svoltasi all’aperto presso l’oratorio Murialdo di Ravenna nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza legati alla lotta al Coronovirus, fu molto apprezzata tanto da raggiungere i 46 partecipanti totali nell’arco delle 4 settimane di durata.

Programma e informazioni

Quest’anno il progetto si svolgerà su 3 settimane, dedicate ad aree tematiche diverse, dal 28 giugno al 16 luglio 2021:

– Prima settimana: “Shooting”, dal 28/06 al 02/07

– Seconda settimana: “Skills”, dal 05/07 al 09/07

– Terza settimana: “Full court”, dal 12/07 al 16/07

I gruppi di lavoro saranno a numero chiuso, in modo da dedicare la massima attenzione al lavoro del singolo giocatore. Gli allenamenti si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 13 e comprenderanno lavoro tecnico sul campo, sessioni video e lezioni teoriche, presso il Centro Sportivo “Dribbling”, in via Antica Milizia, 50, a Ravenna.

Lo staff sarà composto da professionisti provenienti da vari settori, che accompagneranno l’atleta nel percorso di crescita. Per informazioni e costi: ravennabasketballacademy@gmail.com , tel: 340 2344138, segreteria e iscrizioni: 338 6542433.