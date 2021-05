Respinti OdG “Un expo romagnolo 2021 in Darsena” e “Sottopasso ferroviario in viale dei Lombardi a Savio”

Nel pomeriggio di ieri, martedì 11 maggio, si è riunito il Consiglio comunale di Ravenna (per chi volesse vederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc ) .

Respinto l’ordine del giorno “Un expo romagnolo 2021 in Darsena”

Il consiglio comunale ha respinto l’ordine del giorno“Un expo romagnolo 2021 in Darsena. Si affiancherebbe al centenario dantesco” presentato da Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

L’ordine del giorno è stato respinto con 8 voti favorevoli (Forza Italia, Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà, La Pigna); 18 contrari (Pd, Italia viva, Sinistra per Ravenna, Art.1, Ama Ravenna, Pri), 3 astenuti (Gruppo misto, Ravenna in Comune).

È intervenuta nel dibattito Cinzia Valbonesi (Pd).

Respinta la mozione per la realizzazione del sottopasso ferroviario in viale dei Lombardi a Savio

Il consiglio comunale di Ravenna ha respinto la mozione “Per la realizzazione del sottopasso ferroviario in viale dei Lombardi a Savio” presentata da Veronica Verlicchi (La Pigna) con la seguente votazione: 12 voti favorevoli (gruppo Alberghini, Forza Italia, Lista per Ravenna, Ravenna in Comune, Lega Nord, CambieRà, La Pigna, Gruppo misto); 19 contrari (Pd, Italia viva, Sinistra per Ravenna, Art.1, Ama Ravenna, Pri).

Sono intervenuti nel dibattito: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), l’assessore alla Mobilità Roberto Fagnani, Marco Turchetti (Pd), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Andrea Vasi (Pri).