Via Baiona. Cantiere del ponte di Porto Corsini spesso deserto. Perché il Comune non controlla?

In riferimento alla assemblea dei lidi nord avvenuta di recente, a proposito della viabilità di via Baiona e del senso alternato per lavori di manutenzione al ponte vicino a Porto Corsini, vorrei aggiungere che il cantiere di lavoro è spesso deserto o in alcuni giorni con due operai presenti.

In questo modo il disagio durerà a lungo. Perché non si verifica da parte del Comune lo svolgimento dei lavori per accelerare i tempi?

Luciano