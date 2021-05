Al PalaTacca di Cassano Magnago la Pallamano Romagna si gioca l’epilogo della stagione A2

E’ arrivato l’epilogo della stagione di serie A2 per la Pallamano Romagna che recupererà mercoledì 19 maggio, alle ore 20,30, la trasferta di Cassano Magnago (Va), valevole per l’11° turno di ritorno del girone A.

Sarà l’epilogo di una stagione travagliata che ha vissuto davvero degli alti e bassi importanti per la squadra di coach Fabrizio Folli, subentrato in corsa allo storico Domenico Tassinari, costretto per motivi di salute ad assentarsi dalla palestra e dalla squadra. Periodi altalenanti con risultati negativi che si sono alternati a strisce di vittorie di alto livello, come, ad esempio, contro la capolista (quasi) imbattuta Malo, caduta al PalaCavina, cosiccome Crenna e Cologne (al PalaCattani, nell’ultimo turno di campionato).

A Cassano Magnago servirà mettere in campo le residue forze atletiche e mentali per evitare di farsi agguantare e (scontri diretti alla mano) superare dai varesotti a quota 28 punti in classifica. All’andata, infatti, arrivò un pareggio 28-28 strappato coi denti con la rete allo scadere di Gollini. Rete che, ora, vale oro nella corsa al 7° posto che si concluderà al termine dell’ultima sfida in programma, mercoledì sera. Chi vincerà, infatti, si classificherà definitivamente al 7° posto.

Considerate le vicissitudini della pre-season e tutte le difficoltà incontrate strada facendo nella lotta al contenimento della pandemia, questo risultato è comunque da non archiviare con disappunto, anzi.

Da giovedì si comincerà a ragionare sulla stagione 2021/2022, ma prima servirà concentrarsi al massimo per chiudere quella attuale con un bel filotto completato dalla 5^ vittoria consecutiva dopo quelle (a ritroso) con Cologne, Oderzo, Vigasio e Malo, intervallate solo dall’inatteso ko interno con San Vito Marano.

Serie A2 Recupero 11^ giornata ritorno

Cassano Magnago -Pallamano Romagna

Mercoledì 19 maggio 2021, ore 20,30

PalaTacca – Cassano Magnago (Va)

Arbitri: Sannino e Marcelli

Partita a porte chiuse

Diretta streaming sui social

Fischio d’inizio alle ore 20,30.

Classifica:

Malo 46, Tirol 40, Torri 36, Crenna, Cologne e Arcom 31, Pallamano Romagna* 28, Ferrara United 27, Cassano Magnago* 26, San Vito Marano 18, Vigasio 17, Leno 15, Mezzocorona 10, Oderzo 6. (*ultima partita)