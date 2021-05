Ottimi risultati per Academy Ravenna Atlhetics al meeting di Faenza

I cadetti e le cadette di Academy Ravenna Atlhetics hanno ottenuto tutti ottimi risultati al campo gara di Faenza ieri domenica 23 maggio.

L’Academy ha conquistato alcuni dei migliori risultati: Luca Ronconi primo gradino del podio sui 300 piani; Michele Beggio in due specialità, salto in lungo e 80 metri piani, è salito sul terzo gradino del podio; le ragazze della 4 per cento (Martina Bondi, Sara Mazzotti, Alice Zanchini, Arianna Orioli) hanno brillato con un 55.4 conquistando la vittoria.

Di nuovo in campo oggi a Faenza gli assoluti di Academy: sui 100 mt Benedetta Trenta.