Ravenna, 4 candidati in lista per il centrodestra in vista delle amministrative di ottobre. Popolo della Famiglia con Ancisi

L’opposizione a Ravenna raddoppia. Per ora moltiplica per due i candidati, poi per i voti si vedrà. Nel 2016 i candidati Sindaco per lo schieramento di centrodestra erano due – Massimiliano Alberghini e Maurizio Bucci – quest’anno sembra sempre più probabile che siano addirittura quattro. La prima a scendere in pista è stata Veronica Verlicchi della Pigna appoggiata da altre liste civiche locali e da alcuni movimenti nazionali, che però non si sa quale effettivo seguito abbiano a Ravenna, come nel caso dell’ex grillino Gianluigi Paragone e del critico d’arte Vittorio Sgarbi. Poi è sceso in campo Filippo Donati con Viva Ravenna, la sua lista civica – di cui per ora si conosce solo il simbolo – che è appoggiato da Lega e Fratelli d’Italia. Dunque Donati si accredita come il principale competitore di Michele de Pascale e del centrosinistra.

Quasi in contemporanea e in contrapposizione a Donati, ecco la candidatura di Alberto Ancarani di Forza Italia, su cui il partito di Berlusconi resiste, da ultimo ieri il coordinatore regionale Aimi. Forza Italia insiste perché gli alleati Lega e Fratelli d’Italia rinneghino l’appoggio a Donati, giudicato contiguo al Pd, e chiede una convergenza su Ancarani. Ma l’operazione sembra per ora del tutto improbabile, anche perché a livello nazionale gli incontri del centrodestra sui candidati alle amministrative non stanno andando bene, un vertice è appena saltato, la competizione fra Lega e Fratelli d’Italia è sotto gli occhi di tutti mentre la nuova formazione Coraggio Italia fatta nascere da Toti e Brugnaro ha tutta l’aria di un’opa ostile verso Forza Italia e non contribuisce certo a rasserenare gli animi.

A Ravenna poi abbiamo Alvaro Ancisi che non ha nessuna voglia – e lo ha dichiarato più volte – di farsi invischiare in lotte fratricide interne al centrodestra, per cui stante le divisioni attuali e l’impossibilità di trovare una candidatura unitaria si avvia a presentarsi al voto con la sua Lista per Ravenna e con l’appoggio della rinata Lista del Mare. È di ieri l’appoggio ad Ancisi anche di Mirko De Carli e del Popolo della Famiglia, lista di ispirazione cattolica che si presenterà per le amministrative. Sulla candidatura a Sindaco di LpRa e alleati Ancisi è molto abbottonato e non si sbilancia. Chi lo conosce bene sa che il capitano di lungo corso ha una gran voglia di rimettersi in mare al comando della sua nave. Ma l’uomo potrebbe anche riservare sorprese sul più bello. Ieri ha annunciato a un giornale locale che le novità non sono finite.

Una differenza fra 2021 e 2016 comunque c’è, almeno per ora. Mentre cinque anni fa i due candidati del centrodestra se le davano di santa ragione – e volarono perfino querele – stavolta le polemiche e gli eccessi verbali sono molto più contenuti. Nessuno sembra intenzionato a fare terra bruciata intorno a sé, anche perché se ci sarà il secondo turno tutti sperano che in qual caso scattino future convergenze sul candidato meglio piazzato. Obiettivo: battere de Pascale. Ma la strada prima del voto è ancora lunga e certamente l’atmosfera si scalderà man mano che ci avviciniamo ad ottobre. Per ora la campagna elettorale è piuttosto fiacca. Idee poche. E l’unica polemica degna di nota è stata quella sui camperisti… ça va sans dire.