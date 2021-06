LA CITTA’ CHE NON CI PIACE / A Ponte Nuovo ennesimi black-out notturno

Segnalo ennesimi black-out in alcune vie di Ponte Nuovo a Ravenna. Dopo le interminabili interruzioni di energia elettrica nella notte di capodanno 2020 e nelle seguenti settimane, segnalo che la sera del 2 giugno, verso le 23 é stata interrotta la fornitura di energia elettrica per poi essere ripristinata dopo circa 45 minuti.

Anche nel cuore della notte la fornitura di energia è stata interrotta per almeno un’ora, poi ripristinata alle 4 passate.

É una situazione intollerabile che mette a repentaglio la salute dei cittadini e causa danni.

AB