La Pallamano Romagna campione regionale under 15 femminile

La Pallamano Romagna è campione regionale under 15 femminile. Al termine delle final 4 di Nonantola (Mo), le arancioblu guidate dalla coppia di coach Simone Ferraresi e Barbara Vincenzi, alzano al cielo la medaglia d’oro che vale il 1° posto in Emilia Romagna.

Un traguardo molto importante, ovviamente, ma che si tinge di clamoroso, visti tutti i problemi di questa stagione, che pareva potesse anche non prendere il via. Le romagnole mantengono i pronostici e si presentano alle final 4 con il giusto spirito ed una determinazione che abbatte ogni velleità delle avversarie.

Dopo una regular season quasi perfetta, capitan Montebello e compagne mostrano i muscoli anche nell’appuntamento apice della stagione, infilando 47 reti ed incassandone solamente 18 nei due match disputati alla palestra Alighieri.

Prima vittima sul loro cammino la Scuola Pallamano Modena che non riesce a raggiungere la doppia cifra, nella semifinale: il Romagna si impone 24-8, senza mai rischiare nulla, anche grazie ad una pressione ed una intensità difensiva di altissimo livello.

Dopo una partenza a razzo sul 4-0 e 5-1 grazie alla tripletta di Mengoli ed agli squilli di Betti e Cannizzo, il Romagna dapprima incassa il 5-3, ma nella seconda parte della prima frazione torna ad allargare il gap sull’8-3 con cui ci si ferma all’intervallo. Nella ripresa, è monologo arancioblu: nei primi 15’ segnano solo Cannizzo (5) e Mengoli (2) nel 15-5 che è già più di una sentenza. Modena non ha le armi per risalire la china e sul 24-8 va in archivio il successo romagnolo, grazie alle reti in rapida sequenza di Marani, Betti, Cannizzo e Mengoli.

Grazie a questo successo, il Romagna stacca il pass valido per le finali nazionali di inizio luglio a Misano Adriatico (Rn). E, ovviamente, per la finale che assegnerà il titolo di campione dell’Emilia Romagna.

Nella finalissima di domenica, il Romagna non alza mai il piede dal pedale dell’acceleratore e riesce a mettere in ghiacciaia, con largo anticipo, la vittoria.

Anche lo Spallanzani Casalgrande, infatti, non trova la chiave giusta per impensierire le arancioblu che possono bissare il successo ottenuto nella palestra di Mordano non più di due settimane (25-10). Le reggiane lottano, comunque, onorando il campionato e tentando, per quanto possibile, di giocarsi le proprie carte a testa alta. Nei primi 20’ della finale, infatti, Lanzi e compagne restano aggrappate al sogno (7-6 per il Romagna), ma Mengoli riesce ad allungare (9-6) negli ultimi minuti della frazione. Al cambio campo, le arancioblu prendono il volo dopo aver tremato sul 9-9 del 5’. Da quel momento, però, la superiorità tecnica e fisica delle ragazze di Ferraresi esce allo scoperto, in un super break di 7-0 in 7’, che risulterà ovviamente decisivo. E’ la difesa l’arma vincente delle nuove campionesse regionali: lo Spallanzani, infatti, riesce a realizzare una sola rete in quasi 20’, mentre Cannizzo e Mengoli insieme alle compagne pongono in cassaforte il 23-10, una vittoria storica per la Pallamano Romagna.

E’ festa grande per la Pallamano Romagna che conquista il primo titolo regionale della stagione 2020/2021.

Questi i nomi delle nuove Campionesse Regionali Emilia Romagna 2020/2021: Emma Montebello (cap), Irene Babini, Caterina Mengoli, Sofia Marani, Aurora Sgubbi, Francesca Ferraresi, Andrea Valentina Cannizzo, Veronica Bruno, Margherita Betti.

Coach Simone Ferraresi e Barbara Vincenzi.

Ora la Pallamano Romagna è attesa da una post-season molto interessante ed intensa: nell’ambito del 16° Festival della Pallamano, disputerà le Finali Nazionali Under 15 femminile, in programma a Misano Adriatico, Rimini e Riccione dal 6 all’11 luglio 2021.

In terra romagnola, partecipano alla battaglia per lo scudetto le squadre classificate al 1° e 2° posto delle sei Aree meglio classificate nel ranking nazionale e le squadre classificate al 1° posto delle altre quattro Aree, suddivise in 4 gironi all’italiana. Le gare si disputeranno dal 6 luglio al 10 luglio, con le finali per i primi 4 posti.

Ma ci sarà tempo e modo per pensare e ragionare su quest’ulteriore avventura. Ora c’è solo da festeggiare e “coccolarsi” questo meritatissimo titolo regionale dell’Emilia Romagna.