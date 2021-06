Cara prof ti scrivo… Nell’ultimo giorno di scuola la toccante lettera di Pasquale alla sua insegnante di lettere allo Scientifico

Spett.le redazione, la lettera che vi allego l’ha scritta, l’ultimo giorno di scuola, uno studente del quinto anno per la sua (brava) professoressa di Italiano. Come si intuisce dal testo, il ragazzo nel suo itinerario di studi ha incontrato qualche difficoltà, ma la lettera testimonia comunque un’esperienza di successo. Tale è, a mio avviso, quella di chi, al termine di un percorso scolastico, è divenuto capace di riconoscere i propri limiti, ma ha anche acquisito la consapevolezza delle proprie capacità e, partendo da quelle, ha trovato la forza per superare gli ostacoli. È un percorso di successo quello di chi riesce a confessare le proprie fragilità, ma anche a vedere i difetti altrui, riuscendo a comprenderli e persino valorizzarli. É un successo, anche per la scuola, sapere che un proprio studente ha appreso come guardare le cose da un altro punto di vista, ma soprattutto ha imparato ad essere felice, indipendentemente dai voti scolastici. Meritati auguri di bella vita, Pasquale.

Gianluca Dradi – Preside del Liceo Scientifico di Ravenna

LA LETTERA DI PASQUALE: “una cosa l’ho imparata, che quando sei per terra e raschi il fondo, c’è una sola cosa che puoi fare: risalire”

… prof, a poche ore dalla fine della scuola vorrei dire apertamente che… sono felice.

Sono felice per come è stato questo percorso. Faticoso, sì certo, ma che mi ha insegnato davvero tanto.

Ho di certo odiato certi aspetti. Ho odiato la sensazione di non riuscire a farcela. Ho odiato la sensazione di ignoranza quando certe cose proprio non le capivo, le lacrime dopo i 2, l’ansia prima di un compito di cui sapevo a malapena la materia, la delusione sulla faccia di mia mamma quando anche provavo ad impegnarmi, e proprio non ci riuscivo. Ho odiato il non sentirmi compreso, il sentirmi solo un voto, la rabbia per i voti ingiusti, le parolacce e bestemmie che avrei voluto tirare. I litigi che ho dovuto affrontare e gli amori tra i banchi mai sbocciati.

Ma una cosa l’ho imparata, che quando sei per terra e raschi il fondo, c’è una sola cosa che puoi fare: risalire.

E ho amato ripartire. Ho amato sentirmi vivo quando l’attimo prima ero morto. Ho amato aver scoperto cose nuove, i voti meritati, quelli immeritati ma sudati e presi di forza. Ho amato imparare che il voto è solo un numero che sminuisce quanto realmente intelligente sei. Ho amato convivere con la paura, l’ansia, e ho amato farmele amiche. Ho amato le persone di cui mi sono circondato, comprendere che ogni individuo nel suo piccolo è importante e ti lascia un segno addosso, positivo o negativo che sia. Ho amato l’aver imparato a sapermi rialzare quando l’unica forza che avevo era quella di volontà.

Ho amato reagire, ripartire, e capire che nella vita le cose possono essere viste sempre da un’altra prospettiva. Ed ora, sono felice.

Felice di avere un bagaglio delle esperienze così pieno, di sentire la sensazione dell’avercela quasi fatta, e amo che di tutto ciò posso affermare con grandissima convinzione che non rimpiango niente.

Che rifarei tutto, dall’inizio alla fine. Ogni singola emozione. Paura, ansia, felicità, tristezza, allegria depressione, lacrime di gioia e dolore. Le rivivrei tutte dritte sulla pelle. Come faccio. Come ho sempre fatto.

Scuola, prof, compagni… Grazie.