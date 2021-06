Due giornate di addestramento sul gommone per i detentori di patente nautica. Numerose le adesioni

E’ ormai tempo di vacanze balneari, e la Guardia Costiera Ausiliaria si sta preparando al meglio per svolgere anche quest’anno il servizio di pattugliamento nelle acque antistanti le spiagge ravennati, sotto la vigilanza della Capitaneria di Porto.

Per potenziare le abilità degli equipaggi GCA destinati a svolgere questo servizio, il 2 e il 6 giugno si sono svolte due giornate di addestramento dedicate ai detentori di patente nautica: un’attività formativa già definita e programmata durante il corso per volontari di Guardia Costiera Ausiliaria, tenutosi all’inizio dell’anno 2021.

Il breve corso era teso a dare informazioni relative alla conoscenza del gommone, dei suoi apparati, degli strumenti in dotazione. Sono state illustrate, inoltre, le operazioni di disormeggio, partenza, ormeggio, le chiamate di inizio e fine lavoro, i doveri e le disposizioni del Comandante e i doveri dell’equipaggio.

Le due giornate di addestramento si sono tenute presso il RYC, dove si trova il mezzo nautico in dotazione della GCA, e hanno avuto come docenti gli esperti volontari Santamarianova e Mazzotti. Le attività, a cui hanno aderito per ogni giornata 15 soci (fra vecchi e nuovi) prevedevano tre turni, dalle 9 alle 15.

Visti l’interesse e le numerose adesioni, la GCA non esclude la possibilità di incrementare le sessioni.