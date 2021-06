“Il diario di un colibrì”. Carlo e i primi 12 mesi da volontario nella protezione civile, durante una pandemia

I “primi 12 mesi” da volontario, raccontati in un diario durante la pandemia da covid. Impressioni, emozioni, nuove situazioni, solidarietà e relazioni interpersonali. E’ questo ciò che il ravennate Carlo Mascellani ha raccolto in “Diario di un colirì”, il diario “di bordo” di un volontario della protezione civile R.C Mistral di Ravenna dall’ 8 febbraio 2020 all’8 febbraio 2021. Fin dall’inizio Carlo aveva già chiaro il suo obbiettivo: non tralasciare proprio nulla di quanto avrebbe vissuto e fatto.

Prima di conoscere il mondo della Protezione Civile, Carlo aveva idee un po’ vaghe su cosa significasse dedicare il proprio tempo alle attività di volontariato. Tutto ha avuto inizio nel gennaio 2020 quando decise, assieme alla moglie Elena, di partecipare al corso “Scopri il coraggio che non hai”, tenuto dai volontari di protezione civile Radio Club Mistral di Ravenna

“A gennaio 2020 il covid non aveva ancora colpito in nostro Paese e mai mi sarei potuto immaginare che avrei vissuto il mio primo anno da volontario nel bel mezzo di una pandemia – spiega Carlo -. Volevo provare a fare il volontario, sebbene abbia 50 anni, un lavoro sedentario e non pratichi alcuno sport. Dopo il corso, la voglia di metterci in gioco si è subito fatta sentire ed abbiamo deciso di mettere almeno un anno della nostra vita a disposizione degli altri. Al momento del rinnovo avremmo deciso se la Protezione Civile faceva per noi oppure no”.

I primi 12 mesi sono passati velocemente: 50 giornate di servizio volontario tra smistamento mascherine, consegna della spesa, consegna mascherine, informazioni alla popolazione. “La cosa che mi ha cambiato di più è stato partecipare ai “servizi per le spese”, quando nel periodo del lockdown consegnavamo le sportine a quei cittadini impossibilitati ad uscire di casa. È stato significativo poter dare una mano a tante persone in difficoltà. Ricordo chiaramente un giorno in particolare quando una signora anziana, sola e con gravi difficoltà economiche, chiese di “poter parlare un po’” – racconta Carlo -. “Siamo rimasti un po’ di tempo con lei, ovviamente nella massima sicurezza, per cui con mascherine e restando a distanza. Sono state semplici chiacchiere, senza un argomento specifico. La signora è stata molto felice di poter avere un po’ di compagnia, anche se solo per pochi minuti, e per me è stata un’esperienza molto toccante. Sono piccoli gesti che ti fanno vedere le cose da tutto un altro punto di vista, ti cambiano e ti fanno capire cosa significhi mettersi al servizio di chi ha bisogno”.

“Per quanto possa essere stato complicato e difficile in alcuni momenti, fare il volontario della protezione civile è un’esperienza che mi ha toccato profondamente e alla quale ho deciso di non rinunciale. Ho visto quali sono i miei limiti e come possono essere superati grazie all’aiuto degli altri volontari, che ormai posso sicuramente chiamare amici – prosegue -. Come in ogni gruppo di presone, può capitare che vi siano punti di vista diversi, ma nel momento del servizio le problematiche spariscono. Si lavora assieme per svolgere un buon servizio, perché è quella la cosa importante”.

L’idea di pubblicare questo diario non è nata per caso. “Fin dall’inizio avevo intenzione di raccontare le mie esperienze per far conoscere anche ad altre persone cosa significhi essere volontario della protezione civile. Inizialmente volevo creare un blog, per condividere ciò che la protezione civile è e fa. Poi, resomi conto di tutte le attività che avevamo seguito, ho deciso di pubblicare il diario, tramite self publishing per ridurre i tempi di pubblicazione e i costi. Inoltre ho scelto di destinare all’associazione il 50% dei ricavi” sottolinea Carlo.

“La parte più difficile è stato contattare la persona che mi ha scritto la prefazione: il dottor Sergio Venturi. Volevo una prefazione scritta da chi aveva “vissuto” questo periodo di pandemia, ma che nello stesso tempo avesse conoscenza della Protezione Civile e il commissario straordinario, nonché ex assessore regionale alla sanità, mi è sembrato l’ideale. Alla fine sono riuscito a contattarlo grazie al nostro assessore Baroncini, che è stato entusiasta del mio progetto” prosegue, spiegando di aver deciso di proseguire la descrizione del suo lavoro come volontario sui social, creando la pagina Facebook ( https://m.facebook.com/diariodiuncolibri/ ).

“In molti mi chiedono spiegazioni sul titolo – racconta il volontario -. E’ tratto da un’antica fiaba africana, che Flavia Sansoni e Daniele Rotatori, rispettivamente segretario generale e presidente dell’associazione Mistral, raccontano sempre all’inizio del corso “Scopri il coraggio che non hai”: durante un incendio nella foresta, mentre tutti gli animali fuggono dal fuoco, il colibrì è l’unico che non si perde d’animo e continua a tuffarsi per raccogliere ogni volta una piccola goccia d’acqua che lascia cadere sulle fiamme. E alla domanda del leone “cosa fai?” l’uccellino, incurante delle risate e delle critiche, risponde “Faccio la mia parte”. Ciascun volontario di sente come il minuscolo colibrì della fiaba, ma sa di non essere solo. Dopo questo anno e mezzo nella R.C. Mistral quello che mi sento di dire è che chiunque può decidere di dedicare del tempo alla protezione civile. È sufficiente volerlo fare” conclude.