La città che non ci piace: ore 13, la fila sotto il sole cocente al Pala De André, perché?

Volevo segnalare l’attuale situazione al centro vaccinazioni al Pala De André sperando di potere sollecitare l’opinione pubblica. È l’una di pomeriggio e c’è gente in fila da quaranta/cinquanta minuti, inclusi anziani, in piedi, sotto un sole cocente. Dopo mesi di vaccinazioni è mai possibile che, nonostante il foglio di prenotazione e l’orario in mano, ci sia una situazione simile?

Giada