ScrittuRa Festival: salta incontro con Daria Bignardi all’Hana bi. Nicola Lagioia apre l’8^ edizione

Dopo l’anteprima con la Premio Nobel Olga Tokarczuk a luglio inizia l’ottava edizione di ScrittuRa festival, diretto da Matteo Cavezzali, che si svolgerà dal 1° al 27 luglio a Ravenna e Lugo, con appuntamenti anche a Bagnacavallo, Fusignano e Cotignola.

Il 1° luglio alle 17.30 al chiostro della Biblioteca Classense aprirà il festival il Premio Strega Nicola Lagioia, scrittore e direttore del Salone del Libro di Torino, con l’incontro dal titolo “Come narrare il male?” in cui dialogherà con Stefano Bon.

Nicola Lagioia porta alla scoperta di un terribile fatto di cronaca nera che ci dice molto su ognuno di noi. “Tutti temiamo di vestire i panni della vittima. Viviamo nell’incubo di venire derubati, ingannati, aggrediti, calpestati. Preghiamo di non incontrare sulla nostra strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice?”.

Seguirà alle 18.30, sempre alla Classense, “Stecchetti nostro contemporaneo”: È tempo di riconoscere nei “Sonetti romagnoli” (Longo Editore) di Olindo Guerrini (1845-1916) un’opera di non comune originalità e qualità nel panorama generale della poesia italiana, in lingua e in dialetto, a cavallo fra Otto e Novecento. L’incontro vedrà in dialogo Renzo Cremante, docente di Letteratura italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pavia, il saggista Giuseppe Bellosi e Arnaldo Bruni, docente di Letteratura Italiana all’Università di Firenze.

Il grande finale della prima serata avrebbe dovuto essere l’appuntamento alle 21.30 all’Hana bi di Marina di Ravenna con Daria Bignardi in dialogo con Matteo Cavezzali. Purtroppo l’appuntamento è saltato all’ultimo minuto per cause di forza maggiore, che sarà recuperato in data da definire.

ScrittuRa festival è organizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni di Ravenna, Lugo, Bagnacavallo, Fusignano e Conselice, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna. Gli incontri alla Classense sono su prenotazione obbligatoria sul sito www.scritturafestival.com