Curata e accudita come fossi una figlia. Ringrazio pubblicamente gli Angeli dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena

Mi chiamo Ileana, abito a Ravenna e ringrazio pubblicamente gli Angeli dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena, principalmente il personale medico, infermieristico socio-assistenziale (OSS) e ausiliare dei Reparti di Neurochirurgia e Neuroradiologia, che dal 10 al 29 giugno si sono presi cura di me.

Sì, degli Angeli, perché persone di una tale umanità e professionalità non possono essere che Angeli. Il 21 giugno sono stata sottoposta (con pieno successo), a un trattamento endovascolare cerebrale per una fistola artero-venosa durale, effettuato dalla Dott.ssa Maria Ruggiero e dal suo staff.

Durante i giorni di visita e degenza, pre e post ricovero, mi sono sentita parte di una famiglia, curata e accudita come fossi per loro una figlia. Mi hanno ridato una grande gioia di vivere, di essere contenta di tutto, a partire dalle cose più semplici, che per abitudine riteniamo scontate. E di questo sarò loro infinitamente grata, per tutta la vita.

Ileana