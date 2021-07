All’Antico Porto di Classe nuovo incontro con Ivano Marescotti e il suo Dante Vivo – Inferno, sabato 10 luglio

Sabato 10 luglio, alle ore 21, presso l’Antico Porto di Classe, nell’ambito della rassegna Classe al Chiaro di Luna nuovo incontro con Ivano Marescotti e il suo Dante Vivo – Inferno.

Sotto i riflettori il Canto XXVI “Fatti non foste a viver come bruti” Ulisse curioso, troppo e il Canto XXVII “Ravenna sta come stata è molt’anni” …a mollo con la partecipazione di Cristiano Caldironi.

La lettura dei Canti viene anticipata da un’introduzione spettacolare sul sommo Poeta come personaggio narrante, al fine di godere del suo viaggio avventuroso, della poesia e della musicalità vocale.

Accompagnano lo spettacolo le musiche eseguite dal vivo da Marianne Gubri (arpa elettrica) e Roberto Passuti (live electronics).

L’evento è una produzione Patàka in collaborazione con Cronopios.

Tariffa omaggio Apertura cancelli ore 20

Per informazioni: www.classealchiarodiluna.it oppure 351 8208036 dal lunedì al sabato 10 – 13/16 – 19