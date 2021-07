Tanto sport e buona cucina. Le novità del bagno Albatros di Lido di Classe, ora gestito da Matteo e Silvia, marito e moglie

In questa estate di rinnovamenti, anche lo stabilimento balneare Albatros di Lido di Classe ha due nuovi gestori: Matteo Ravaioli, con anni di competenza sul campo, e da Silvia Capacci, con esperienze come cuoca e pasticcera.

Il Bagno Albatros propone una vasta scelta per gli sportivi, con tre campi da racchettoni, uno da beach volley e due campi da teqball, mentre l’area sulla sabbia adiacente alla struttura è stata allestita per gli aperitivi domenicali e per le serate a tema del venerdì e sabato.

“La cucina è il punto di forza dello stabilimento: mia moglie, come suo padre, provengono da una lunga esperienza dietro ai fornelli, sia come cuoca che come pasticcera” – ci racconta Matteo – “per quanto riguarda lo staff, baristi e camerieri sono stati individuati e scelti con precisione, per offrire alla clientela un alto livello di servizio.”