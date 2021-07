LA CITTÀ CHE NON CI PIACE / Il grande volto di Dante in Piazza San Francesco strappato dopo poche ore. Peccato

Quando ho saputo che in piazza San Francesco sarebbe stata posizionata una grande riproduzione del volto di Dante Alighieri, per l’inaugurazione di Dante Plus, mi sono incuriosita. E quest’oggi, alle 14, ne ho approfittato per andarla a vedere di persona.

Purtroppo però, come spesso accade, la cura del bene comune è un concetto non chiaro a tutti. La grande opera era già rovinata in diversi punti e numerosi fogli erano stati strappati. Forse, in un caso, sarà stato solo un incidente. Magari qualcuno non si è accorto che stava danneggiando l’opera. Difficile da credere.

Ancora una volta, c’è chi invece di ammirare e aver cura, trova più semplice danneggiare e rovinare. Purtroppo.

Questa sera l’opera sarà smantellata… mantenerla integra, fino al tardo pomeriggio, sarebbe stato più bello.

Sara