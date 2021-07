Lido di Classe. Torna la rassegna di Musica da Camera “Les Soirèes Musicales”. Ottavo anno

Venerdì 9 alle ore 21 nella Chiesa di Lido di Classe ritorna per l’ottavo anno la fortunata rassegna di Musica da Camera “Les Soirèes Musicales”, organizzata dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti insieme al Comune di Ravenna e alla Parrocchia di San Severo Vescovo nel sagrato della Chiesa di lido di Classe, confinante con la bellissima Pineta circostante.

Per 8 serate, tutti i venerdi alle 21, si svolgerà quella che è considerata l’unica stagione organica e strutturata di musica da camera della Riviera Romagnola, aperta a programmazioni originali e ai nuovi musicisti emergenti. E sarà proprio uno dei talenti italiani più promettenti di a eseguire il Concerto inaugurale: il diciassettenne Ludovico Parravicini che accompagnato dal fratello Nicolò eseguirà le Danze Popolari di Bartok, la Sonata in mi bemolle maggiore op. 12 n. 3 di Beethoven e la Sonata in do minore n. 3 di Grieg.

Allievo del Maestro Oleksandr Semchuk, ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali tra cui spiccano il 1° premio assoluto al concorso internazionale di Villafranca nel 2018 e il 1° premio al concorso internazionale di Giussano nel 2019.

Numerose sono le sue apparizioni pubbliche, nelle quali ha presentato diversi recitals, con programmi comprendenti le più famose sonate del repertorio classico, romantico e del novecento.

Nel corso dei mesi e si alterneranno vari gruppi musicali e solisti per terminare poi il 27 agosto con un recital di Canto del Soprano Giada Bastoni e del pianista ravennate Marco Santià.

I Concerti sono a ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti secondo le vigenti regole sanitarie. La Rassegna è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, della Regione Emilia Romagna e del Comune di Ravenna.

per info: erconcerti1@Yahoo.it