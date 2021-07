Online il video Ravenna in 48 ore realizzato dalla casa editrice Lonely Planet

Da oggi è online il video Ravenna in 48h realizzato dalla casa editrice Lonely Planet, che lo scorso anno ha riconosciuto a Ravenna il premio mondiale sostenibilità Best in Travel 2021 per Le vie di Dante, progetto APT Servizi Regione Emilia Romagna e Toscana Promozione Turistica.

“I redattori di Lonely Planet visitano annualmente centinaia di luoghi – dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Ravenna Giacomo Costantini – per individuare i consigli di viaggio più aggiornati e svelare i luoghi visitati anche sotto un’altra luce. Il video dedicato a Ravenna racconta la nostra città con uno sguardo fresco, nuovo, contemporaneo, tenendo sempre presente il ricco patrimonio storico artistico e naturalistico che offre, senza tralasciare gli aspetti più ludici e l’offerta di intrattenimento. Questa operazione, sull’onda positiva di visibilità ricevuta dal premio Best in Travel, risponde all’obiettivo strategico di differenziare e aumentare i pubblici interessati a Ravenna grazie alla nostra offerta varia e all’insegna della bellezza e del lifestyle”.

Nel video Piero Pasini, conduttore e autore di Lonely Planet, racconta che a “Ravenna il colore è ovunque, nelle chiese, nel cielo, negli alberi, nella Darsena, ma anche nei muri della città”; Erica Liverani, cuoca, vincitrice della quinta edizione di Master Chef Italia, evidenzia quattro motivi per venire a Ravenna: i sorrisi, il mare, i mosaici e i cappelletti; infine Giulia Parisini, bagnina di salvataggio della Cooperativa Spiagge Ravenna, racconta il mare e le tante opportunità ad esso legate, dallo sport alla pineta. Ne emerge una “Ravenna emozionante ogni volta”.

Il video è visibile nei canali social di Lonely Planet e di Ravenna Tourism.