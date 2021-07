RFC Academy saluta Valdifiori

Il Ravenna FC comunica che è giunto al termine il rapporto che vedeva Nevio Valdifiori quale responsabile della RFC Academy, il settore giovanile giallorosso.

“A Nevio va un sentito ringraziamento per l’impegno e la passione profusi in questi anni, spesi nella difficile missione di ricostruire e sviluppare un settore giovanile che potesse permettere ai giovani calciatori ravennati di crescere nella propria città. Un compito difficile, ma portato avanti con grande dedizione e competenza. Non possiamo che augurargli le migliori fortune personali e professionali” dichiarano dall’Academy, informando che nei prossimi giorni verrà ufficializzato il nome del nuovo responsabile.