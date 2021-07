Giovedì 22 luglio mattinata in biciclettata guidata a Sant’Apollinare in Classe

Proseguono a Lido di Classe le iniziative del Festival Naturae, che quest’anno si sviluppa in maniera costante per i due mesi di luglio e agosto, con attività sicure dal punto di vista del distanziamento e delle misure anti Covid.

Nell’ambito del ciclo “Bellezza in bicicletta” del giovedì – pedalate guidate adatte a tutti – nella mattinata di giovedì 22 luglio, a partire dalle 8.30, è in programma l’escursione “Dove si avvistavano i pirati”: la pedalata si snoderà fino alla Basilica S. Apollinare in Classe, passando dagli Scavi di San Severo, e dalla Torre di avvistamento normanna “La Torraccia”.

Ritrovo e partenza Cinema Arena del Sole, Via Marignolli, 26 Lido di Classe alle 8.30, rientro previsto per le 13.

Per prenotazioni 380 4263925